По словам Аксенокса, во время атаки CSDD не получила от Tet никаких предупреждений.
«Никто об этом не знал, хотя это была их ответственность. Мы ежемесячно платим этой компании большие деньги за такой надзор», — заявил он в программе LTV «Rīta panorāma».
Атаку, по его словам, обнаружили специалисты самой CSDD и в течение нескольких часов смогли её остановить. Позднее выяснилось, что Tet также не зафиксировала произошедшее.
Аксенокс отверг и утверждения о том, что CSDD отказалась от предложения CERT.LV установить специальные сенсоры безопасности. По его версии, проект договора пересылался только между отдельными сотрудниками, а правление о нём не знало. Сейчас договор направлен CERT.LV на подпись.
Глава CSDD также сообщил, что в результате атаки не были похищены номера телефонов и адреса электронной почты клиентов.
Ранее CERT.LV сообщила, что злоумышленники получили данные около 1,2 млн физических и 200 тысяч юридических лиц, связанные с платежами CSDD за последние 18 лет. В системе также было выявлено несоблюдение ряда обязательных требований к информационным системам класса А.
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