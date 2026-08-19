Аксенокс отверг и утверждения о том, что CSDD отказалась от предложения CERT.LV установить специальные сенсоры безопасности. По его версии, проект договора пересылался только между отдельными сотрудниками, а правление о нём не знало. Сейчас договор направлен CERT.LV на подпись.

Глава CSDD также сообщил, что в результате атаки не были похищены номера телефонов и адреса электронной почты клиентов.

Ранее CERT.LV сообщила, что злоумышленники получили данные около 1,2 млн физических и 200 тысяч юридических лиц, связанные с платежами CSDD за последние 18 лет. В системе также было выявлено несоблюдение ряда обязательных требований к информационным системам класса А.