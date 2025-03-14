Фридман, Авен и Мазепин остались в списке лиц, подпавших под санкции ЕС

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД), договоренность о продлении санкций за нарушение территориальной целостности Украины была достигнута в пятницу на уровне послов стран ЕС в Брюсселе (Бельгия).

В МИД подчеркивают, что переговоры проходят в закрытом формате, поэтому до их завершения комментарии по отдельным деталям или позициям стран, которые являются секретными, не предоставляются.

Санкции ЕС продлены на следующие шесть месяцев - до 15 сентября 2025 года. Процесс принятия решений сложный, поскольку решение об утверждении санкций на уровне ЕС нужно принимать единогласно, подчеркивает МИД Латвии.

Как сообщается, на имущество Фридмана в 2022 году был наложен арест в ЕС, а также ему запрещен въезд в Евросоюз. В свою очередь, Авен, который также является гражданином Латвии, владеет недвижимостью в этой стране. Они были включены в санкционный список ЕС как одни из ближайших олигархов к российскому диктатору Владимиру Путину, с которыми он регулярно консультируется и которые не действуют независимо от президента. Авен и Фридман предпринимали различные попытки добиться отмены западных санкций против России.

В феврале 2025 года СМИ сообщили, что Фридман и Авен в 2024 году продали принадлежащие им акции российского банка «Альфа-Банк» своему партнеру Андрею Косогову. Также Фридман и Авен продали акции в страховой компании «АльфаСтрахование».

Как писал «Financial Times», оба миллиардера надеялись, что продажа этих акций поможет им оспорить введенные против них санкции ЕС. Санкции в отношении Авена и Фридмана были введены не только в ЕС, но и в США, Великобритании и ряде других стран.

Также сообщалось, что в прошлом году Суд Европейского Союза отменил решение Совета ЕС о санкциях, введенных против Авена и Фридмана 28 февраля 2022 года. Вскоре после этого Латвия подала апелляционные жалобы по делу о санкциях против Авена и Фридмана.

Ранее Министерство юстиции Латвии объясняло, что при принятии санкционных мер в отношении Авена и Фридмана были получены первоначальные доказательства их активной материальной или финансовой поддержки российских лиц, принимающих решения, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины.