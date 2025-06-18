Фордо — главный объект иранской ядерной программы, который не по зубам Израилю: тут могут помочь только США

Заводы по обогащению урана в Натанзе и Фордо представляют собой два этапа ядерной программы Ирана, пишет Financial Times. Натанз символизирует массовое обогащение на низком уровне, тогда как Фордо — это реальная возможность Ирана «прорваться» к ядерному оружию, несмотря на международное давление.

При этом Израиль в одиночку не может нанести серьезный ущерб Фордо, для этого необходимы бомбы большой мощности, какие имеются только у США. Израиль в настоящее время располагает противобункерными бомбами BLU-109/B, которые могут нести истребители F-15E – самые тяжёлые боевые самолеты в составе израильских ВВС. Но даже они не способны поразить подземные объектов на той глубине, на какой располагается завод в Фордо. Для его поражения требуется тяжелая бомба GBU-57A/B MOP, поднять и применить которую может только американский стратегический бомбардировщик В-2.

Завод по обогащению урана в Фордо был построен в 2000-х годах на базе Корпуса стражей исламской революции и расположен всего в 20 километрах от города Кум — священного места шиитов в Иране. Такие подземные объекты есть и в других странах с ядерным потенциалом: США имеют комплекс Рейвен-Рок в Пенсильвании, Россия — Ямантау на Урале, а аналогичные сооружения есть в Китае и Северной Корее. Эти гигантские подземные бункеры, предназначенные для создания и хранения ядерного оружия, часто становятся объектами для шпионских историй и конспирологических теорий.

Строительство завода в Фордо началось после того, как Иран официально заявил о закрытии своей военной ядерной программы. О его существовании Тегеран признал только в сентябре 2009 года, после того как США, Великобритания и Франция обнародовали разведывательные данные. Это вызвало критику, в том числе со стороны России и Китая, которые, возможно, помогали Ирану в развитии ядерной программы. Завод начал работать в конце 2011 года.

В 2015 году Иран согласился в рамках ядерной сделки с США прекратить обогащение урана в Фордо и преобразовать его в исследовательский центр. Однако в 2018 году, после выхода США из сделки, Иран возобновил обогащение урана на этом объекте. В 2019 году Иран заявил о планах обогащать уран до 5%, а затем — до 20%. В 2023 году МАГАТЭ зафиксировало обогащение до 83,7%, что приближается к уровню, необходимому для создания ядерного оружия.

Тем временем, США пытаются возобновить переговоры с Ираном о новой ядерной сделке. Дональд Трамп рассматривает возможность встречи своего специального посланника Стива Уиткоффа с иранским министром иностранных дел Аббасом Арагчи в ближайшее время. Трамп подчеркивает, что США стремятся не к ограниченному прекращению огня, а к «полной капитуляции» Ирана, рассматривая наличие у США мощных противобункерных бомб как важный переговорный инструмент.

Тем не менее, Иран отвергает предложения США, считая их «обманом» и указывая на отказ Трампа от предыдущих соглашений. Иранский лидер Али Хаменеи заявил, что США не намерены снимать санкции, а лишь усиливают давление.

Эксперты предупреждают, что в случае эскалации конфликта Фордо может стать ключевым элементом иранского удара по Израилю. На основе текущих запасов высокообогащенного урана Иран может за три недели произвести материал для девяти ядерных боеголовок, при этом первые 25 килограммов оружейного урана могут быть получены всего за два-три дня.

Тут без тяжелых американских бомбардировщиков не справиться.