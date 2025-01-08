Финляндия запретила танкеру российского теневого флота покидать порт

Финские власти арестовали шедшее под флагом Островов Кука судно "Eagle S" 28 декабря в рамках дела о саботаже.

Нефтетанкер подозревается в повреждении электрического кабеля "Estlink 2" в Финском заливе. Наряду с электрическим кабелем пострадали также четыре телекоммуникационных кабеля на дне залива.

"На основании выявленных в ходе проверки недостатков "Traficom" арестовал судно. Это значит, что судно нельзя использовать, пока серьезные недостатки не будут устранены", - говорится в заявлении "Traficom".

Инспекция выявила 32 недостатка, многие из них связаны с системами безопасности.

Три недостатка являются настолько серьезными, что судну запрещено до их устранения покидать Финляндию, сообщил "Traficom", отметив пожарную безопасность, навигационные системы и вентиляцию насосного отделения.

"Ремонт по устранению недостатков потребует посторонней помощи и займет время", - сказала гендиректор в секторе мореходства "Traficom" Санна Соннинен.

Сейчас судно стоит в Порвоо. Финские власти запретили восьми членам экипажа покидать страну из-за полицейского следствия.

Во вторник ВМС Швеции сообщили, что достали со дна Балтийского моря якорь "Eagle S", который предположительно повредил 25 декабря четыре коммуникационных подводных кабеля и один электрический.

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