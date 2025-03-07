«Это называется «Бури, детка, бури»: полная СТЕНОГРАММА речи Трампа перед Конгрессом США

Американская мечта неостановима, и наша страна стоит на пороге возвращения, подобного которому мир никогда не видел и, возможно, никогда больше не увидит. Никогда не было ничего подобного. Президентские выборы 5 ноября дали такой мандат, какого не было за многие десятилетия. Мы победили во всех семи колеблющихся штатах, что дало нам победу в коллегии выборщиков в 312 голосов. Мы победили в народном голосовании с большим отрывом и выиграли 2700 избирательных округов в нашей стране против 525.

Впервые в современной истории больше американцев считают, что наша страна движется в правильном направлении, чем в неправильном - это рекордный разрыв в 27 пунктов, самый большой за всю историю. Аналогичным образом, оптимизм в отношении малого бизнеса продемонстрировал самый большой за всю историю месячный рост - на 41 пункт. За последние шесть недель я подписал почти 100 исполнительных указов и принял более 400 исполнительных мер - рекордный показатель для восстановления здравого смысла, безопасности, оптимизма и богатства по всей нашей замечательной стране. Народ избрал меня для выполнения этой работы, и я ее выполняю. Многие утверждают, что первый месяц нашего президентства - самого успешного в истории нашей страны. Многие.

Через несколько часов после принятия присяги я объявил о чрезвычайной ситуации на южной границе, направил американских военных и пограничников для отражения вторжения в нашу страну, и они проделали огромную работу. В результате в прошлом месяце число нелегальных пересечений границы было самым низким за всю историю наблюдений. Они услышали мои слова и решили не приходить. Так гораздо проще.

Для сравнения: при Джо Байдене, худшем президенте в истории Америки, нелегалов пересекали границу сотни тысяч в месяц, и практически все они, включая убийц, наркоторговцев, членов банд и людей из психиатрических клиник и приютов для умалишенных, были выпущены в нашу страну. Кто бы хотел этого?

Это моя пятая подобная речь перед Конгрессом, и снова я смотрю на стоящих передо мной демократов и понимаю, что абсолютно ничего не могу сказать, чтобы сделать их счастливыми, заставить их встать, улыбнуться или поаплодировать, ничего не могу сделать. Я могу найти лекарство от самой разрушительной болезни, болезни, которая уничтожит целые нации, или объявить ответы на вопросы о величайшей экономике в истории, или остановить преступность до самого низкого уровня за всю историю, а эти люди, сидящие прямо здесь, не будут хлопать, не будут стоять и уж точно не будут аплодировать этим астрономическим достижениям. Они не сделают этого, что бы ни случилось, пять, пять раз я здесь выступал. Это очень печально, и так быть не должно.

Так что, демократы, сидящие передо мной, почему бы вам не присоединиться к нам и не отпраздновать столько невероятных побед для Америки, для блага нашей нации? Давайте работать вместе и сделаем Америку снова великой. Каждый день моя администрация борется за перемены, которые нужны Америке, чтобы обеспечить будущее, которого Америка заслуживает, и мы это делаем. Сейчас время больших мечтаний и смелых действий.

Вступив в должность, я немедленно заморозил все федеральные наймы, заморозил все новые федеральные правила и заморозил всю иностранную помощь. Я прекратил нелепую аферу новоявленных «зеленых». Я вышел из несправедливого Парижского соглашения по климату, которое стоило нам триллионы долларов, которые другие страны не платили. Я вышел из коррумпированной Всемирной организации здравоохранения, а также из антиамериканского Совета ООН по правам человека. Мы покончили со всеми экологическими ограничениями Байдена, которые делали нашу страну менее безопасной и совершенно недоступной. И что очень важно, мы отменили безумный мандат прошлой администрации на электромобили, что спасло наших рабочих и компании от экономического уничтожения. Чтобы развязать руки нашей экономике, я распорядился, чтобы на каждое новое регулирование приходилась [отмена] 10 старых, как я это сделал в свой очень успешный первый срок. И в тот первый срок мы поставили рекорд по отмене ненужных правил и норм, чего не делал ни один президент до этого.

Мы приказали всем федеральным служащим вернуться в офис. Они будут либо лично являться на работу, либо будут отстранены от нее. Мы покончили с «вооруженным» правительством, когда, например, действующему президенту разрешается жестоко преследовать своих политических оппонентов, таких как я. И как это работало? Не слишком хорошо, не слишком хорошо. И я остановил всю правительственную цензуру и вернул свободу слова в Америку, она вернулась. А два дня назад я подписал указ о том, что английский язык является официальным языком Соединенных Штатов Америки.

Я переименовал Мексиканский залив в Американский залив. Мы покончили с тиранией так называемой политики разнообразия, равенства и вовлеченности во всем федеральном правительстве, в частном секторе и в армии.

Мы считаем, что будь вы врачом, бухгалтером, юристом или авиадиспетчером, вас должны нанимать и продвигать по службе на основе навыков и компетенции, а не расы или пола. Вас должны нанимать по заслугам, и Верховный суд в смелом и очень сильном решении позволил нам это сделать. Спасибо, большое спасибо. Мы удалили яд критической расовой теории из наших государственных школ, и я подписал указ, согласно которому официальной политикой правительства Соединенных Штатов является то, что существует только два пола, мужской и женский.

Я также подписал указ, запрещающий мужчинам играть в женских видах спорта. Три года назад Пейтон Макнабб была одной из лучших спортсменок школы, готовилась к будущему в колледже. Но когда в ее волейбольный матч для девочек вторгся мужчина, он с такой силой ударил мячом в лицо Пэйтон, что вызвал травматическое повреждение мозга, частично парализовал ее правую сторону и положил конец ее спортивной карьере. Это был такой удар, какого она никогда не видела. Она никогда не видела ничего подобного. Пейтон сегодня здесь, и Пейтон - отныне школы будут выгонять мужчин из команд девочек, иначе они потеряют федеральное финансирование.

И если вы действительно хотите увидеть цифры, просто взгляните на то, что произошло в женском боксе, тяжелой атлетике, легкой атлетике, плавании или велоспорте, где мужчина недавно закончил забег на длинную дистанцию на пять часов и 14 минут раньше женщины, установив новый рекорд на пять часов. Побил рекорд на пять часов. Это унизительно для женщин, и это очень плохо для нашей страны. Мы больше не собираемся с этим мириться.

То, что я только что описал, - лишь малая часть революции здравого смысла, которая сейчас благодаря нам охватила весь мир, здравый смысл стал общей темой, и мы никогда не вернемся назад. Никогда, никогда мы не позволим этому случиться. Среди моих самых приоритетных задач - спасение нашей экономики и оказание серьезной и немедленной помощи работающим семьям. Как вы знаете, в наследство от прошлой администрации мы получили экономическую катастрофу и инфляционный кошмар. Их политика привела к росту цен на энергоносители, увеличила стоимость продуктов питания и сделала предметы первой необходимости недоступными для миллионов и миллионов американцев - такого они еще никогда не испытывали. Мы пережили худшую инфляцию за 48 лет, а может быть, и за всю историю нашей страны, экономисты не уверены.

Джо Байден особенно позволил ценам на яйца выйти из-под контроля. И мы упорно работаем над тем, чтобы вернуть [цены] обратно. Министр, хорошо поработайте над этим, вы унаследовали полный беспорядок от той администрации. Хорошо поработайте. Одним из основных направлений нашей борьбы с инфляцией является быстрое снижение стоимости энергии. Предыдущая администрация на 95% сократила количество новых нефтяных и газовых участков, замедлила строительство трубопроводов и закрыла более 100 электростанций. Сейчас мы открываем многие из этих электростанций. И, честно говоря, мы никогда не видели ничего подобного.

Вот почему в первый же день своего пребывания в должности я объявил о чрезвычайной ситуации в энергетике. Как вы неоднократно слышали от меня, у нас под ногами больше жидкого золота, чем у любой другой страны на Земле. И теперь я полностью уполномочиваю самую талантливую команду, когда-либо собранную для того, чтобы пойти и добыть его. Это называется «Бури, детка, бури».

Моя администрация также работает над созданием гигантского газопровода на Аляске, одного из крупнейших в мире, где Япония, Южная Корея и другие страны хотят стать нашими партнерами с инвестициями в триллионы долларов каждая. Такого еще не было. Это будет действительно впечатляющее зрелище. Все готово к запуску. Разрешение получено, и в конце этой недели я также приму исторические меры по резкому расширению производства важнейших минералов и редкоземельных металлов здесь, в США.

Для дальнейшей борьбы с инфляцией мы не только снизим стоимость энергии, но и прекратим вопиющую растрату долларов налогоплательщиков.

Для этого я создал совершенно новый Департамент эффективности правительства. DOGE! Возможно, вы о нем слышали. Его возглавляет Илон Маск, который сегодня находится на гостевой галерее. Спасибо, Илон, ты очень много работаешь. Мы ценим это. Думаю, все здесь, даже с этой стороны [демократов], ценят это. Просто они не хотят этого признавать.

Только послушайте, какие ужасающие траты мы уже выявили: 22 миллиарда долларов из Министерство здравоохранения и социальных служб на предоставление бесплатного жилья и автомобилей для нелегалов, 45 миллионов долларов на стипендии за разнообразие, равенство и вовлеченность в Бирме, 40 миллионов долларов на улучшение социальной и экономической интеграции малоподвижных мигрантов. Никто не знает, что это такое. 8 миллионов долларов на продвижение ЛГБТК+ в африканской стране Лесото, о которой никто никогда не слышал, 60 миллионов долларов на расширение прав и возможностей коренных народов в Центральной Америке. 60 миллионов долларов. 8 миллионов долларов на создание мышей-трансгендеров. Да-да, вы не ослышались.

32 миллиона долларов на левую пропаганду в Молдове. 10 миллионов долларов на мужское обрезание в Мозамбике. 20 миллионов долларов на арабскую «Улицу Сезам» на Ближнем Востоке, это программа, 20 миллионов долларов на программу. 1,9 миллиарда долларов недавно созданному комитету по декарбонизации домов - возглавила его женщина по имени Стейси Абрамс. Вы когда-нибудь слышали о ней? Консалтинговый контракт на 3,5 миллиона долларов на роскошный мониторинг рыб. 1,5 миллиона долларов на воспитание доверия избирателей в Либерии, 14 миллионов долларов на социальную сплоченность в Мали, 59 миллионов долларов на гостиничные номера для нелегальных иностранцев в Нью-Йорке, застройщики очень хорошо заработали. 250 000 долларов на расширение веганских инноваций в области климатических мероприятий в Замбии, 42 миллиона долларов на социальные и поведенческие изменения в Уганде, 14 миллионов долларов на улучшение государственных закупок в Сербии, 47 миллионов долларов на улучшение образования в Азии. В Азии очень хорошо обстоят дела с образованием. Знаете, что мы делаем? Мы должны использовать эти деньги на наше образование.

101 миллион долларов на контракты DEI в Министерстве образования. Самая большая сумма за всю историю, ни с чем не сравнимая.

При администрации Трампа все эти аферы, а есть и гораздо хуже, но я не счел нужным говорить о них, настолько они плохи. Многие из них были обнаружены, разоблачены и быстро прекращены группой очень умных, в основном молодых людей во главе с Илоном, и мы это ценим. Мы обнаружили мошенничество на сотни миллиардов долларов.

И мы вернули эти деньги обратно и сократили наш долг, чтобы бороться с инфляцией и другими вещами. Вернув большую часть этих денег, мы получили их как раз вовремя. Это только начало. По оценкам Управления правительственной отчетности (Government Accountability Office), ежегодно в нашей стране совершается мошенничеств на сумму более 500 миллиардов долларов, и мы прилагаем все усилия, чтобы положить этому конец. Мы собираемся это сделать. Мы также выявляем шокирующие уровни некомпетентности и вероятного мошенничества в программе социального обеспечения, на которую полагаются наши пожилые люди и люди, которых мы любим.

Хотите верьте, хотите нет, но в правительственных базах данных числятся 4,7 миллиона членов программы Social Security из числа людей в возрасте от 100 до 109 лет. В списке 3,6 миллиона человек в возрасте от 110 до 119 лет. Я не знаю ни одного из таких. Я знаю несколько весьма пожилых людец, но не настолько же! 3,47 миллиона человек в возрасте от 120 до 129 лет, 3,9 миллиона человек в возрасте от 130 до 139 лет, 3,5 миллиона человек в возрасте от 140 до 149 лет, и многим из них выплачиваются деньги, и мы ищем их прямо сейчас. Людям выплачивается много денег, потому что их просто продолжают платить и платить, и никто этим не занимается, и это действительно вредит социальному обеспечению и вредит нашей стране, 1,3 миллиона человек в возрасте от 150 до 159 лет и более 130 000 человек, согласно базам данных Social Security, в возрасте старше 160 лет. У нас более здоровая страна, чем я думал!

И, наконец, 1039 человек в возрасте от 220 до 229 лет, один человек в возрасте от 240 до 249 лет и один человек в возрасте 360 лет - более чем на 100 лет, более чем на 100 лет старше, чем наша страна! Но мы собираемся выяснить, куда уходят эти деньги, будет некрасиво, если мы не уничтожим все мошенничество, растраты и воровство.

Мы победим инфляцию, снизим ставки по ипотеке, уменьшим платежи за автомобиль и цены на продукты, защитим наших пенсионеров и положим больше денег в карманы американских семей.

И сегодня процентные ставки красиво упали. Большое красивое падение. Самое время. И в ближайшем будущем я хочу сделать то, что не удавалось сделать уже 24 года - сбалансировать федеральный бюджет.

С этой целью мы детально разработали так называемую «Золотую карту», которая поступит в продажу очень, очень скоро. За 5 миллионов долларов мы позволим самым успешным людям со всего мира, создающим рабочие места, купить путь к гражданству США. Это как грин-карта, только лучше и сложнее. И эти люди должны будут платить налоги в нашей стране, создавать рабочие места. Они также будут нанимать выпускников колледжей и платить за них, чтобы мы могли удержать их в нашей стране, а не вытеснять.

Поэтому, пока мы уничтожаем преступников, убийц, торговцев людьми и детьми, которым разрешено въезжать в нашу страну в рамках политики открытых границ, проводимой этими людьми, демократами, администрацией Байдена, политики открытых границ, безумной политики, которой вы позволили разрушить нашу страну, а потом мы будем приглашать блестящих, трудолюбивых людей, создающих рабочие места. Они заплатят много денег, и на эти деньги мы сократим наш долг.

Американцы дали нам мандат на смелые и глубокие перемены. Почти 100 лет федеральная бюрократия росла, пока не подавила наши свободы, не увеличила наш дефицит и не сдержала потенциал Америки во всех возможных отношениях. Нация, основанная первопроходцами и любителями риска, теперь утопает под миллионами и миллионами страниц нормативных актов и долгов. На получение разрешений, которые должны быть получены за 10 дней, вместо этого уходит 10, 15 и даже 20 лет, прежде чем вы получите отказ. Тем временем сотни тысяч федеральных служащих не выходят на работу. Моя администрация отвоюет власть у этой неподотчетной бюрократии, и мы снова вернем Америке истинную демократию. Любой федеральный бюрократ, который будет сопротивляться этим переменам, будет немедленно снят с должности.

Потому что мы осушаем болото, это очень просто, и дни правления неизбираемых бюрократов закончились. Следующим этапом нашего плана по созданию величайшей экономики в истории будет принятие Конгрессом решения о снижении налогов для всех. Они уже там, они ждут, когда вы проголосуете. И я уверен, что люди справа от меня - я имею в виду не правых республиканцев, а моих правых, вот здесь - я уверен, что вы проголосуете за эти налоговые сокращения, потому что в противном случае я не верю, что люди когда-либо проголосуют за вас на выборах. Это очень, очень большая часть нашего плана, мы добились огромного успеха в наш первый срок, это очень большая часть нашего плана. Мы добиваемся постоянного снижения подоходного налога по всем направлениям и срочного облегчения положения американцев, особенно сильно пострадавших от инфляции. Я призываю отказаться от налога на чаевые, от налога на сверхурочную работу и от налога на пособия по социальному обеспечению для наших замечательных пожилых людей.

А еще я хочу, чтобы процентные платежи по автокредитам вычитались из налогов, но только если автомобиль произведен в Америке. И, кстати, у нас будет такой рост автомобильной промышленности, какого еще никто не видел. Заводы открываются повсюду. Заключаются невиданные сделки. Это комбинация победы на выборах и тарифов. Красивое слово, не правда ли? Это вместе с другими нашими политическими мерами позволит нашей автомобильной промышленности бурно развиваться. Это будет бум. Сегодня я разговаривал с руководителями. Со всеми тремя, с самыми высокопоставленными людьми, и они в полном восторге. На самом деле, уже многие автомобильные компании объявили о том, что будут строить в Америке крупные автомобильные заводы, а Honda только что объявила о строительстве нового завода в Индиане, одного из крупнейших в мире. И все это произошло после великой победы 5 ноября - даты, которая, надеюсь, войдет в историю нашей страны как одна из самых важных. Кроме того, в рамках снижения налогов мы хотим сократить налоги на отечественное производство и всю обрабатывающую промышленность. И, как и раньше, мы обеспечим 100-процентную компенсацию. Оно будет иметь обратную силу с 20 января 2025 года.

И это была одна из главных причин, почему снижение налогов было столь успешным в наш первый срок, обеспечив нам самую успешную экономику в истории нашей страны. Первый срок, у нас был отличный первый срок. Однако если вы не производите свой товар в Америке, то при администрации Трампа вы заплатите тариф, и в некоторых случаях довольно большой. Другие страны десятилетиями использовали тарифы против нас, и теперь настала наша очередь начать использовать их против этих других стран. Это Европейский союз, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада. Вы слышали о них? И бесчисленное множество других стран взимают с нас гораздо более высокие тарифы, чем мы с них. Это очень несправедливо. Индия взимает с нас автомобильные тарифы, превышающие 100 %. Средний тариф Китая на нашу продукцию в два раза выше, чем у нас. А средний тариф Южной Кореи в четыре раза выше. Только подумайте, в четыре раза выше. И при этом мы оказываем Южной Корее огромную военную и другую помощь.

Но вот что происходит. Это происходит между друзьями и врагами. Эта система несправедлива по отношению к Соединенным Штатам и никогда не была справедливой. И поэтому, конгда настанет 2 апреля.... вообще то я хотел сделать это 1 апреля, но не хотел, чтобы меня обвинили в первоапрельском дурачестве. Этот день принесет нам кучу денег, но мы сделаем это в апреле. Второго апреля вступают в силу взаимные тарифы, и все, что они взимают с нас, другие страны, мы будем взимать с них. Это взаимный обмен. Чем бы они ни облагали нас, мы будем облагать их тем же.

Если они вводят немонетарные тарифы, чтобы не пустить нас на свой рынок, то мы будем вводить немонетарные барьеры, чтобы не пустить их на наш рынок. И так во многих случаях. Мы получим триллионы и триллионы долларов и создадим такие рабочие места, каких мы еще никогда не видели. Я сделал это с Китаем, я сделал это с другими странами, и администрация Байдена ничего не могла с этим поделать. Нас десятилетиями обкрадывали почти все страны на Земле, и мы больше не позволим этому продолжаться». За последние три месяца много говорилось о Мексике и Канаде, но у нас очень большой дефицит в торговле с обеими странами. Но еще важнее то, что они позволили фентанилу проникнуть в нашу страну на невиданных ранее уровнях, убив сотни тысяч наших граждан и многих молодых, красивых людей, разрушив семьи. Никто никогда не видел ничего подобного.

Они, по сути, получают субсидии на сотни миллиардов долларов. Мы выплачиваем субсидии Канаде и Мексике, и больше не будем этого делать. Мы больше не будем этого делать.

Благодаря нашей политике «Америка прежде всего», которую мы проводим, всего за последние несколько недель в Америку поступило 1,7 триллиона долларов новых инвестиций. Сочетание выборов и нашей экономической политики нравится людям. SoftBank, одна из самых блестящих компаний в мире, объявила об инвестициях в размере 200 миллиардов долларов. OpenAI и Oracle, Ларри Эллисон, объявили об инвестициях в размере 500 миллиардов долларов, чего они не сделали бы, если бы Камала победила. Apple объявила об инвестициях в размере 500 миллиардов долларов. Тим Кук позвонил мне и сказал: «Я верю, что они будут строить свои заводы здесь, а не в Китае. А буквально вчера Taiwan Semiconductor, крупнейшая в мире компания, обладающая огромным объемом - 97% рынка, - объявила об инвестировании 165 миллиардов долларов в создание производства самых мощных чипов на Земле прямо здесь, в США.

Все, что для них было важно, - это то, что они не хотят платить тарифы. Поэтому они пришли и строят завод здесь. И многие другие компании придут. Нам не нужно давать им денег, мы просто хотим защитить наш рынок и наших людей, и они придут, потому что им не придется платить тарифы, если они будут строить производства в Америке.

Новая торговая политика также будет полезна для американского фермера. Я люблю фермеров. Теперь мы будем продавать его продукцию на нашем родном амеркианском рынке, потому что никто не сможет с вами конкурировать. Потому что те товары, которые поступали из других стран и компаний, не проходили проверку. Они могут быть очень грязными и отвратительными, и они ввозятся, и они вредят нашим американским фермерам».

Тарифы будут введены на сельскохозяйственную продукцию, поступающую в Америку, и на наших фермеров, начиная со 2 апреля, это может быть небольшой период адаптации, у нас уже было такое, когда я заключил сделку с Китаем, закупки на 50 миллиардов долларов, и я сказал, просто потерпите. Вам действительно придется потерпеть еще раз, чтобы потом стало лучше. Так что, наши фермеры, повеселитесь от души. Я тоже вас люблю. Я тоже вас люблю.

Я также ввел 25-процентный тариф на иностранный алюминий, медь, пиломатериалы и сталь, потому что если у нас не будет, например, стали и многих других вещей, у нас не будет армии и, честно говоря, у нас просто не будет страны надолго. Сегодня перед вами гордый американский сталевар, фантастический человек из города Декатур, штат Алабама. Джефф Денард работает на одном и том же сталелитейном заводе уже 27 лет, и эта работа позволила ему стать капитаном местной добровольной пожарной команды, вырастить семерых детей со своей прекрасной женой Николь и за эти годы дать любящий дом более чем 40 приемным детям. Так здорово, Джефф. Спасибо, Джефф. Истории, подобные истории Джеффа, напоминают нам о том, что тарифы - это не просто защита американских рабочих мест.

Они защищают душу нашей страны. Тарифы - это возможность снова сделать Америку богатой и снова сделать Америку великой. И это уже происходит. И это произойдет довольно быстро. Будет небольшое волнение, но мы с этим справимся. Ничего особенного. Нет, не будет. И посмотрите, посмотрите, куда нас привел Байден, это очень низко, ниже, чем мы когда-либо были.

Джефф, я хочу сказать тебе большое спасибо. И я также хочу отметить еще одного человека, который посвятил себя работе с приемными семьями. Она так много работала над этим, очень любящий человек, наша великолепная первая леди Соединенных Штатов. Работа Мелании принесла невероятные результаты, помогая подготовить будущих лидеров нашей страны к поступлению на работу.

К нашей первой леди присоединились две впечатляющие молодые женщины. Очень впечатляющие. Хейли Фергюсон, которая воспользовалась инициативой «Первые леди за будущее» и собирается завершить свое образование и стать учителем. И Эллисон Берри, которая стала жертвой незаконного, глубоко фальшивого изображения, созданного сверстником [с помощью искуственного интеллекта]. С помощью Эллисон Сенат только что принял закон «Убрать это», и это так важно. Большое спасибо, Джон Тун. Спасибо, сенатор. Спасибо, Джон. Большое спасибо всем вам. Спасибо.

И спасибо Джону Тьюну и Сенату. Отличная работа - ввести уголовную ответственность за публикацию таких изображений в Интернете. Просто ужасная, ужасная вещь. И как только он пройдет Палату представителей, я с нетерпением жду подписания этого законопроекта. Спасибо. И я собираюсь использовать этот законопроект для себя, если вы не возражаете. Ни с кем не обращаются хуже, чем со мной в Интернете. Ни с кем. Это замечательно. Большое спасибо Сенату. Спасибо.

Но если мы действительно заботимся о защите американских детей, нет более важного шага, чем охрана границ Америки. За последние четыре года в Соединенные Штаты влился 21 миллион человек, многие из которых были убийцами, торговцами людьми, членами банд и другими преступниками с улиц опасных городов по всему миру из-за безумной и очень опасной политики Джо Байдена по открытию границ. Теперь они прочно обосновались в нашей стране. Но мы их высылаем, и высылаем быстро. И я хочу поблагодарить пограничный патруль. Я хочу поблагодарить вас. Они все проделали огромную работу. Все. Пограничный патруль, имиграционная полиция, правоохранительные органы в целом - это невероятно. Мы должны заботиться о наших правоохранительных органах.

В прошлом году блестящая 22-летняя студентка-медсестра по имени Лейкен Райли, лучшая в своем классе, которой все восхищались, вышла на пробежку в кампусе Университета Джорджии. В то утро на Лейкен было совершено жестокое нападение, на нее напали, избили, зверски убили. Убийца был членом банды нелегальных иностранцев, который был арестован во время незаконного проникновения через открытую Байденом южную границу, а затем отпущен на свободу в Соединенных Штатах в соответствии с бессердечной политикой прошлой провальной администрации. Это действительно была провальная администрация. Затем он был арестован и опять отпущен в городе, управляемом демократами, что привело к катастрофе, оборвавшей жизнь этого прекрасного юного ангела. Сегодня вечером с нами любимая мама Лейкена Эллисон и ее сестра Лорен.

В прошлом году я сказал скорбящим родителям Лейкен, что мы сделаем все возможное, чтобы их дочь не погибла напрасно. Именно поэтому самый первый законопроект, который я подписал в качестве вашего 47-го президента, предусматривает задержание всех опасных преступных иностранцев, угрожающих общественной безопасности. Очень сильный, мощный акт. Он называется «Закон Лейкен Райли». Так что, Эллисон и Лорен, Америка никогда, никогда не забудет нашу прекрасную Лейкен Хоуп Райли. Спасибо вам большое.

С момента вступления в должность моя администрация начала самую масштабную в американской истории программу пограничного и иммиграционного контроля. И мы быстро достигли самого низкого за всю историю числа нелегальных нарушителей границы. Спасибо. СМИ и наши друзья из партии демократов постоянно твердили, что нам нужен новый закон, что мы должны принять закон о защите границы. Но оказалось, что все, что нам действительно нужно, - это новый президент. Джо Байден не просто открыл наши границы. Он перевел через них нелегалов, чтобы они переполнили наши школы, больницы и населенные пункты по всей стране. Целые города, такие как Аврора, штат Колорадо, и Спрингфилд, штат Огайо, прогнулись под тяжестью оккупации мигрантами и коррупции, какой никто никогда не видел. Прекрасные города разрушены. Сейчас, как я и обещал в своей инаугурационной речи, мы добиваемся великого освобождения Америки. Но впереди еще много работы.

Сегодня здесь присутствует женщина, с которой я успел познакомиться, Алексис Нунгарай из Хьюстона. Замечательная женщина. В июне прошлого года 12-летняя дочь Алексис, ее драгоценная Джослин, пошла в ближайший магазин. Ее похитили, связали, в течение двух часов нападали на нее под мостом и ужасно убили. Арестованы и обвинены в этом чудовищном преступлении два монстра-нелегала из Венесуэлы, выпущенные в Америку прошлой администрацией через их нелепую открытую границу.

Смерть этой прекрасной 12-летней девочки и агония ее матери и семьи сильно тронули всю нашу нацию. Алексис, я обещал, что мы всегда будем помнить о вашей дочери, вашей великолепной дочери. И сегодня вечером я подписал приказ, сдержав данное вам слово. Я узнал о Джослин одну вещь: она очень любила животных. Она любила природу. Через залив Галвестон от того места, где Джослин жила в Хьюстоне, находится великолепный национальный заповедник, нетронутый, спокойный, площадью 34 000 акров для всех божьих тварей на краю Американского залива.

Алексис. Несколько минут назад я официально переименовал этот заповедник в память о вашей прекрасной дочери Джослин. Господин вице-президент, если можно, дайте мне распоряжение. Большое спасибо. Все трое дикарей, обвиняемых в убийствах Джослин и Лейкена, были членами венесуэльской тюремной банды. Самой жестокой банды, как говорят, в мире, известной как «Трен де Арагуа». Две недели назад я официально причислил эту банду, наряду с MS-13 и кровожадными мексиканскими наркокартелями, к иностранным террористическим организациям. Теперь они официально находятся в той же категории, что и ИГИЛ, и это не очень хорошо для них. Бесчисленные тысячи этих террористов были приняты в США администрацией Байдена. Но теперь все до единого будут собраны и принудительно выдворены из нашей страны. Или, если они слишком опасны, посажены в тюрьмы и предстанут перед судом в этой стране, потому что мы не хотим, чтобы они когда-либо возвращались.

Сегодня вечером с нами находится воин, стоящий на переднем крае этой битвы. Агент пограничного патруля Роберто Ортис, отличный парень. В январе Роберто и еще один агент патрулировали Рио-Гранде в районе, известном как Остров картелей. По-моему, не слишком приятное название. Когда хорошо вооруженные боевики начали стрелять по ним, Роберто увидел, что его напарник подвергается огромной опасности, и бросился в бой, открыв ответный огонь и дав своему коллеге-агенту решающие секунды, чтобы спастись, и то лишь с трудом. Агент Ортис, мы приветствуем вас за ваше огромное мужество, за храбрость, которую вы проявили. Спасибо тебе, Роберто, большое. Я познакомился с ним во время своих многочисленных поездок на границу. Он отличный, отличный парень. На территории к югу от нашей границы сейчас полностью господствуют преступные картели, которые убивают, насилуют, пытают и осуществляют тотальный контроль. Они полностью контролируют целую нацию, представляя серьезную угрозу нашей национальной безопасности.

Картели ведут войну в Америке, и настало время Америке начать войну с картелями. Пять суток назад мексиканские власти из-за нашей тарифной политики передали нам 29 крупнейших лидеров картелей в своей стране. Такого еще никогда не было. Они хотят сделать нам приятное. Впервые в истории. Но нам нужно, чтобы Мексика и Канада сделали гораздо больше, чем они уже сделали, и они должны остановить поток фентанила и наркотиков, поступающих в США.

Я направил в Конгресс подробный запрос на финансирование, в котором подробно описано, как мы будем устранять эти угрозы, чтобы защитить нашу родину и завершить самую масштабную операцию по депортации в американской истории. Даже больше, чем нынешний рекордсмен - президент Дуайт Д. Эйзенхауэр, человек умеренный, но очень сильно веривший в границы. Американцы ожидают, что Конгресс без промедления направит мне эти средства, чтобы я мог подписать закон.

И поскольку мы возвращаем себе суверенитет, мы также должны вернуть закон и порядок в наши города и поселки. В последние годы наша система правосудия была перевернута с ног на голову леворадикальными безумцами.

Многие юрисдикции практически перестали следить за соблюдением закона в отношении опасных рецидивистов, а правоохранительные органы стали использовать оружие против политических оппонентов вроде меня. Моя администрация предприняла быстрые и решительные действия, чтобы восстановить справедливое, равное и беспристрастное правосудие в соответствии с конституционным верховенством закона. Начиная с ФБР и Минюста.

Мы также снова оказываем нашим полицейским поддержку, защиту и уважение, которых они так заслуживают. Они должны получать их. У них такая тяжелая и опасная работа. Но мы собираемся сделать ее менее опасной. Проблема в том, что плохие парни не уважают закон, но они скоро научатся его уважать.

Это касается и наших замечательных пожарных департаментов по всей стране. Наши пожарные и женщины - невероятные люди, и я никогда их не забуду. И кроме того, они проголосовали за меня в рекордном количестве. Так что у меня нет выбора.

Год назад в этом месяце 31-летний офицер полиции Нью-Йорка Джонатан Диллер, невероятно замечательный человек и отличный офицер, был застрелен на Лонг-Айленде. Я был на его похоронах. У злобного преступника, обвиняемого в его убийстве, был 21 предыдущий арест - и это были суровые аресты. Он был негодяем. У бандита, сидевшего рядом с ним, было 14 арестов, и он носил кличку Киллер. Он и был киллером. Он убивал других людей, говорят, их было много. Я присутствовал на панихиде по офицеру Тиллеру, и когда я познакомился с его женой и годовалым сыном Райаном, это очень вдохновило меня. Его вдову зовут Стефани, и она сегодня здесь.

Стефани, мы постараемся, чтобы Райан знал, что его отец был настоящим героем. Лучшим в Нью-Йорке. И мы собираемся убрать этих хладнокровных убийц и рецидивистов с наших улиц. И сделаем это быстро. Надо остановить это. Они выходят на свободу с 28 арестами. Они толкают людей в поездах метро. Они бьют людей бейсбольными битами по голове, по затылку. Мы должны выбыть их отсюда.

Я уже подписал указ, требующий обязательной смертной казни для любого, кто убьет офицера полиции. И сегодня я прошу Конгресс принять этот указ в качестве постоянного закона.

Я также прошу принять новый законопроект о борьбе с преступностью, ужесточающий наказание для рецидивистов и усиливающий защиту американских полицейских, чтобы они могли выполнять свою работу, не опасаясь, что их жизнь будет полностью разрушена. Они не хотят быть убитыми. Мы не позволим их убивать.

Сегодня к нам на галерею пришел молодой человек, который по-настоящему любит нашу полицию. Его зовут Ди Джей Дэниел. Ему 13 лет, и он всегда мечтал стать офицером полиции. Но в 2018 году у Ди Джея диагностировали рак мозга. Врачи давали ему максимум пять месяцев жизни. Это было более шести лет назад. С тех пор Ди Джей вместе с отцом стремится осуществить свою мечту. И Ди Джей был приведен к присяге как почетный сотрудник правоохранительных органов. Причем несколько раз. Полиция его любит. Полицейские департаменты любят его. И сегодня, Ди Джей, мы окажем тебе самую большую честь из всех. Я прошу нашего нового директора Секретной службы, Шона Куррана, официально сделать тебя агентом Секретной службы Соединенных Штатов. Спасибо, Ди Джей.

Врачи считают, что рак Ди Джея, скорее всего, вызван химическим веществом, которому он подвергался в детстве. С 1975 года заболеваемость детей раком выросла более чем на 40 %. Обращение этой тенденции вспять - один из главных приоритетов нашей новой президентской комиссии «Сделаем Америку снова здоровой», которую возглавляет новый министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший. С фамилией Кеннеди, можно подумать, все здесь будут ликовать. Как быстро они забывают.

Наша цель - убрать токсины из окружающей среды, яды из продуктов питания и сохранить здоровье и силу наших детей. Например, не так давно - и вы даже не можете поверить в эти цифры - один из 10 000 детей страдал аутизмом. Один из 10 000, а теперь один из 36. Что-то не так. Один из 36. Подумайте об этом. Так что мы собираемся выяснить, в чем дело, и нет никого лучше Бобби и всех тех, кто с вами работает. Вы лучше всех разберетесь, что происходит. Хорошо, Бобби. Удачи. Это очень важная работа. Спасибо.

Моя администрация также работает над тем, чтобы защитить детей от токсичных идеологий в наших школах. Несколько лет назад Дженнифер Литтлджон и ее муж обнаружили, что в школе, где училась их дочь, тайно проводилась социальная трансформация их 13-летней девочки. Учителя и администраторы сговорились обмануть Дженифер и ее мужа, поощряя их дочь использовать новое имя и местоимения - на самом деле местоимения «они/они» - и ничего не сказав Дженифер, которая сегодня здесь и сейчас является смелым защитником против этой формы насилия над детьми.

Именно поэтому вскоре после вступления в должность я подписал указ, запрещающий государственным школам внушать нашим детям идеологию трансгендерности. Я также подписал указ о прекращении финансирования налогоплательщиками любых учреждений, которые занимаются сексуальным калечением нашей молодежи. А теперь я хочу, чтобы Конгресс принял закон, навсегда запрещающий и криминализирующий смену пола у детей и навсегда покончивший с ложью о том, что любой ребенок заперт в неправильном теле. Это большая ложь. И наше послание каждому ребенку в Америке: ты совершенен именно таким, каким тебя создал Бог.

Потому что мы убираем это из наших школ и из нашей армии, и она уже ушла, и она ушла из нашего общества. Мы не хотим этого. Вокизм - это беда. Он ушел. Ушел. И мы чувствуем себя намного лучше от этого. Не так ли? Разве мы не чувствуем себя лучше? Наши военнослужащие не будут активистами и идеологами. Они будут бойцами и воинами. Они будут сражаться за нашу страну.

Я рад сообщить, что в январе армия США провела лучший месяц набора за последние 15 лет и что все вооруженные силы показывают одни из лучших результатов набора за всю историю наших служб. Какая разница! А ведь всего несколько месяцев назад результаты были прямо противоположными. Мы не могли набрать добровольцев, нигде. Мы не могли набрать персонал. А теперь у нас самые лучшие результаты.

А ведь всего несколько месяцев назад результаты были прямо противоположными. Теперь у нас лучшие результаты за всю историю. Какой потрясающий поворот. Это действительно прекрасное зрелище. Люди снова любят нашу страну. Все очень просто. Они любят нашу страну и любят снова служить в армии. Так что это замечательно. И спасибо вам большое. Отличная работа.

Сегодня к нам присоединился молодой человек Джейсон Хартли, который знает, что такое долг. Отец, дед и прадед Джейсона носили военную форму. Джейсон трагически потерял своего отца, который также был помощником шерифа округа Лос-Анджелес, когда был еще мальчиком, и теперь он хочет продолжить семейное наследие службы. Джейсон - старшеклассник, спортсмен с шестью знаками отличия - говорят, очень хороший спортсмен. Он блестяще учится, имеет средний балл 4,46 - это хорошо, - и его главная мечта - поступить в Военную академию США в Вест-Пойнте.

И Джейсон, поступить туда - очень большое дело. Поступить туда очень сложно. Но я рад сообщить тебе, что твое заявление было принято. Скоро ты станешь кадетом.

Как главнокомандующий, я нацелен на создание самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу Конгресс профинансировать создание самого современного противоракетного щита «Золотой купол» для защиты нашей родины. Все будет «сделано в США».

Рональд Рейган хотел сделать это давным-давно, но технологии просто не было. Даже близко не было. Но теперь у нас есть технология. Это невероятно, на самом деле.

И в других местах - у них есть. У Израиля есть. В других местах есть. И у Соединенных Штатов они тоже должны быть, верно? Это очень опасный мир. Мы хотим сохранить его, хотим быть защищенными, и мы собираемся защитить наших граждан так, как никогда раньше.

Чтобы укрепить нашу оборонную промышленную базу, мы также собираемся возродить американскую судостроительную промышленность, включая коммерческое и военное судостроение. И для этого я объявляю сегодня, что мы создадим новый офис судостроения в Белом доме и предложим специальные налоговые льготы, чтобы вернуть эту отрасль домой, в Америку, где ей самое место.

Раньше мы производили так много кораблей. Мы больше не делаем их очень много, но мы собираемся делать их очень быстро, очень скоро. Это будет иметь огромное значение.

Чтобы еще больше укрепить нашу национальную безопасность, моя администрация вернет себе Панамский канал, и мы уже начали это делать.

Только сегодня крупная американская компания объявила, что покупает оба порта вокруг Панамского канала и множество других вещей, связанных с Панамским каналом и несколькими другими каналами. Панамский канал был построен американцами для американцев, а не для других. Но другие могут им пользоваться.

Но он был построен ценой огромных затрат американской крови и сокровищ. 38 000 рабочих погибли при строительстве Панамского канала. Они умерли от малярии. Они умирали от укусов змей и комаров. Не самое приятное место для работы.

Им очень высоко платили за то, чтобы они ехали туда, зная, что вероятность их смерти составляет 25%. Самый дорогой проект, который когда-либо строился в истории нашей страны, если перевести его на современный уровень стоимости. Администрация Картера отдала его за 1 доллар. Но это соглашение было нарушено самым серьезным образом.

Мы не отдавали его Китаю, мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно.

Теперь за это отвечает Марко Рубио. Удачи, Марко. Теперь мы знаем, кого винить, если что-то пойдет не так. Марко был великолепен, и он отлично справится со своей работой. Подумайте об этом. Его все уважают. И мы благодарны вам за то, что вы проголосовали за Марко. Он проделает фантастическую работу. Спасибо, спасибо. Он отлично справится с работой. Отличная работа.

А еще у меня сегодня есть послание для замечательного народа Гренландии. Мы решительно поддерживаем ваше право самим определять свое будущее, и если вы решите, мы будем рады принять вас в состав Соединенных Штатов Америки.

Гренландия нужна нам для обеспечения национальной и даже международной безопасности. И мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы попытаться получить ее. Но в действительности она нужна нам для международной безопасности. И я думаю, что мы ее получим. Так или иначе, мы его получим.

Мы обеспечим вашу безопасность. Мы сделаем вас богатыми. И вместе мы поднимем Гренландию на такую высоту, о которой вы даже не подозревали.

Это очень маленький по численности населения, но очень, очень большой кусок земли и очень, очень важный для военной безопасности.

Америка вновь решительно противостоит силам радикального исламского терроризма.

Три с половиной года назад террористы ИГИЛ убили 13 американских военнослужащих и множество других людей в результате взрыва у ворот Эбби во время катастрофического и некомпетентного вывода войск из Афганистана. Проблема не в том, что ппрошлая администрация выводила войска. Дело в том, как она выводила войска. Возможно, это самый позорный момент в истории нашей страны.

Сегодня я рад сообщить, что мы только что задержали главного террориста, ответственного за это злодеяние. И сейчас он направляется сюда, чтобы встретиться с быстрым мечом американского правосудия.

И я хочу особо поблагодарить правительство Пакистана за помощь в аресте этого чудовища. Это был очень важный день для тех 13 семей, с большинством из которых я хорошо знаком, чьи дети были убиты, и для многих людей, которые были так тяжело, более 42 человек, так тяжело ранены в тот роковой день в Афганистане.

Какой ужасный день. Была продемонстрирована такая некомпетентность, что когда Путин увидел, что произошло, он, наверное, сказал: «Ух ты, может быть, это мой шанс». Вот как все было плохо. Этого не должно было случиться. Крайне некомпетентные люди.

Я разговаривал со многими родителями и близкими, и все они сегодня в наших сердцах. Я говорил с ними по телефону. У нас был большой звонок. Каждый из них позвонил, каждый был на линии, и они только и делали, что плакали от счастья. Они были очень счастливы. Они были счастливы настолько, насколько это вообще возможно в таких обстоятельствах. Их ребенок, брат, сестра, сын, дочь были убиты без всякой причины.

На Ближнем Востоке мы возвращаем заложников из Газы. В мой первый срок мы достигли одного из самых новаторских мирных соглашений за последние несколько поколений: Авраамовых соглашений. И теперь мы собираемся развивать этот фундамент, чтобы создать более мирное и процветающее будущее для всего региона.

На Ближнем Востоке происходит много событий. В последнее время люди не так часто говорят об этом, учитывая все, что происходит с Украиной и Россией, но на Ближнем Востоке происходит очень многое. Непростой район на самом деле.

Я также неустанно работаю над тем, чтобы положить конец жестокому конфликту в Украине. Миллионы украинцев и россиян были бессмысленно убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, которому не видно конца.

Соединенные Штаты направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины, не обеспечив при этом ей никакой безопасности и не найдя никакого выхода. Хотите ли вы, чтобы это продолжалось еще пять лет? Да, да, вы скажете: «Покахонтас говорит „да“.

Каждую неделю убивают 2000 человек. Даже больше. Это русские молодые люди. Это украинские молодые люди. Они не американцы. Но я хочу, чтобы это прекратилось.

Тем временем Европа, к сожалению, потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. Подумайте об этом. Они потратили больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на оборону.

А мы потратили, наверное, 350 миллиардов долларов. Это как отнять конфету у ребенка. Так оно и было. А они потратили 100 миллиардов долларов. Какая разница? Нас с Россией разделяет океан. А их нет. Но мы очень хорошо с ними ладим. И происходит много хороших вещей.

Байден разрешил вложить в эту борьбу больше денег, чем потратила Европа, на миллиарды и миллиарды долларов. Трудно поверить, что они не остановили бы это и не сказали в какой-то момент: давайте, давайте уравняем взнос. Но этого не произошло.

Сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится следующее: «Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы», - сказал он. «Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира. Мы действительно ценим то, как много Америка сделала для того, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость». Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, Украина готова подписать его в любое удобное для вас время».

Я ценю то, что он отправил это письмо, я получил его совсем недавно. Одновременно мы провели серьезный разговор с Россией и получили убедительные сигналы о том, что они готовы к миру.

Разве это не прекрасно? Разве это не прекрасно? Разве это не прекрасно?

Пришло время остановить это безумие. Пора остановить убийства. Пора прекратить эту бессмысленную войну.

Если вы хотите прекратить войну, вы должны поговорить с обеими сторонами.

Почти четыре года назад, на фоне растущей напряженности, учитель истории по имени Марк Фогель был задержан в России и приговорен к 14 годам колонии. Суровый случай. Предыдущая администрация даже пальцем не пошевелила, чтобы помочь ему. Они знали, что он невиновен, но не представляли, с чего начать.

Но прошлым летом я пообещал его 95-летней матери, Малфине, что мы вернем ее мальчика домой в целости и сохранности. Спустя 22 дня пребывания в должности я так и сделал. И сегодня они здесь.

Марку и его замечательной маме: Мы очень рады, что вы живы и здоровы и находитесь с нами.

Волею судьбы Марк Фогель родился в маленьком сельском городке Батлер, штат Пенсильвания. Вы слышали о таком? Там его мать живет уже 78 лет. Мне довелось побывать там 13 июля прошлого года на митинге.

Это было не очень приятно. И там я встретил его прекрасную маму прямо перед выходом на сцену. И я сказал ей, что не забуду того, что она сказала о своем сыне. И я никогда этого не забывал, не так ли? Никогда не забывал.

Менее чем через 10 минут на том же митинге раздался выстрел, и больной и ненормальный убийца выпустил восемь пуль из снайперской винтовки в многотысячную толпу.

Мою жизнь спасла доля дюйма, но некоторым не повезло. Кори Комператоре был пожарным, ветераном, христианином, мужем, преданным отцом и, прежде всего, защитником. Когда воздух пронзили звуки выстрелов, это был ужасный звук. Кори мгновенно понял, что это и что нужно делать. Он бросился на жену и дочерей и закрыл их от пуль своим телом. Кори был ранен очень сильно. Дальше вы знаете историю. Он пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти их. Двое других, очень хороших людей, тоже были тяжело ранены, но, к счастью, с помощью двух замечательных врачей, оказавшихся на месте, их удалось спасти, так что эти врачи были очень талантливы. К нам присоединились жена Кори, Хелен, которую он любил со школы, и две их любимые дочери, Эллисон и Кейли. Спасибо.

Хелен, Эллисон и Кейли: Кори сейчас смотрит вниз на своих трех прекрасных дам и болеет за вас. Он любит вас. Он болеет за вас. Кори забрали у нас слишком рано, но его судьбой было оставить нам всем яркий пример беззаветной преданности настоящего американского патриота. Именно такая любовь, как у Кори, построила нашу страну, и именно такая любовь, как у Кори, сделает нашу страну еще более величественной, чем когда-либо прежде.

Я верю, что моя жизнь была спасена в тот день в Батлере по очень веской причине. Я был спасен Богом, чтобы сделать Америку снова великой. Я верю в это. Большое спасибо.

От патриотов Лексингтона и Конкорда [битвы Войны за независимость США] до героев Геттисберга и Нормандии, от воинов, пересекших Делавэр, до первопроходцев, покоривших Скалистые горы, от легенд, взлетевших на самолете «Китти Хок», до астронавтов, коснувшихся Луны, американцы всегда были людьми, которые бросали вызов всем трудностям, преодолевали все опасности, шли на самые необычные жертвы и делали все необходимое, чтобы защитить наших детей, нашу страну и нашу свободу.

Как мы видим сегодня в этом зале, та же сила, вера, любовь и дух по-прежнему живы и процветают в сердцах американского народа. Несмотря на все усилия тех, кто пытался бы подвергнуть нас цензуре, заставить замолчать, сломить, уничтожить, американцы сегодня - гордая, свободная, суверенная и независимая нация, которая всегда будет свободной, и мы будем бороться за нее до самой смерти. Мы никогда не позволим ничему случиться с нашей любимой страной, потому что мы - страна творцов, мечтателей, борцов и жизнелюбов.

Наши предки пересекли огромный океан, отправились в неизведанную пустыню и высекли свои судьбы из земли и камней на опасной и очень опасной границе. Они гнались за судьбой через бескрайний континент. Они строили железные дороги, прокладывали шоссе и украшали мир такими американскими чудесами, как Эмпайр-стейт-билдинг, могучая плотина Гувера и мост Золотые Ворота. Они осветили мир электричеством, освободились от силы гравитации, запустили двигатели американской промышленности, победили коммунистов, фашистов и марксистов по всему миру и подарили нам бесчисленные современные чудеса, изваянные из железа, стекла и стали. Мы стоим на плечах этих первопроходцев, победивших и построивших современную эпоху, этих рабочих, возведших своим потом небоскребы наших городов, этих воинов, проливших свою кровь на полях сражений и отдавших все, что у них было, за наши права и за нашу свободу.

Теперь настало наше время встать на праведный путь американской свободы, настала наша очередь взять судьбу Америки в свои руки и начать самые захватывающие дни в истории нашей страны. Это будет наша величайшая эпоха. С Божьей помощью в течение следующих четырех лет мы поднимем эту нацию еще выше и создадим самую свободную, самую передовую, самую динамичную и самую доминирующую цивилизацию, когда-либо существовавшую на Земле.

Мы создадим самое высокое качество жизни, построим самые безопасные, самые богатые, самые здоровые и самые жизнеспособные сообщества в мире. Мы собираемся покорить обширные рубежи науки, вывести человечество в космос и установить американский флаг на планете Марс и даже далеко за ее пределами.

И через все это мы вновь откроем для себя неудержимую силу американского духа. И мы возродим неограниченное обещание американской мечты. Каждый день мы будем вставать и бороться, бороться, бороться за страну, в которую верят наши граждане, и за страну, которую заслуживает наш народ. Мои соотечественники, приготовьтесь к невероятному будущему, потому что золотой век Америки только начался. Он не будет похож ни на что, что было раньше. Спасибо. Храни вас Господь и храни Господь Америку.

4 марта 2025 года, Вашингтон.

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