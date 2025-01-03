«Это было не самоубийство»: друг Яниса Тиммы начинает собственное расследование

Марк Пугачев говорит, что, хотя этот год был для Яниса непростым, он планировал приехать в Латвию на Рождество. Он даже купил подарки для своего сына.

Марк говорит, что у него достаточно информации, чтобы сомневаться в официальной версии самоубийства. Однако сейчас Марк не будет публично разглашать имеющуюся у него информацию. Он сделает это, когда придет время.

Обстоятельства смерти Яниса Тиммы также расследуются российскими властями.

Его финансовое положение также остается загадкой. Пугачев заявил в социальных сетях, что у него есть документы, подтверждающие, что Тимма владел тремя объектами недвижимости в центре Москвы и одной квартирой - напополам с Анной Седоковой. Ничего этого больше нет. Янис был найден мертвым с 27 долларами в бумажнике... «Понятно, что Тимму уже не вернуть к жизни. Произошла большая трагедия, Яниса больше нет. Однако есть ощущение, что совершена большая несправедливость», - пишет Марк, добавляя, что считает своим долгом помочь найти правду.