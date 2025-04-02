«Среди детей в начальной школе ходит цепочка писем о некой Терезе Фидальго, которая умерла и будет лежать рядом с вами, если вы не перешлете письмо 20 людям. Если вы проигнорируете сообщение, то умрет ваша мать. И сообщение не фейковое, предлагается «погуглить»…Google выдает страшное видео… Сообщите родителям!», - рассказала мать школьника.

Журналисты решили разобраться, кто такая Тереза и знают ли молодые люди о подобных «письмах счастья». Молодые люди, с которыми удалось пообщаться на улицах Риги, впервые слышат имя Терезы. Но встревоженная мать права — введя в Google имя и фамилию мистического существа можно найти фотографии, статьи и видео 11-летней давности. Однако при дальнейшем расследовании и переводе информации с английского языка становится ясно, что у страшного видео есть съемочная группа, оно было снято в Португалии, в ролике задействованы профессиональные актеры. Однако это не означает, что Тереза Фидальго — вымышленное существо. Девушка с таким именем и фамилией действительно погибла в автокатастрофе в Португалии в 1983 году. Но какое отношение это имеет к нашему будущему? Вероятно, никакого.

Детский и юношеский психотерапевт Нил Сакс Константинов объясняет, что дети и подростки любят страшные истории и любят бояться и пугать друг друга. Однако у некоторых такие письма могут вызвать более серьезное беспокойство. Нил вспоминает, как в детстве ему самому приходили письма, написанные от руки. Их оставили на лестничной клетке. Эксперт также подтверждает, что «письма счастья» не являются чем-то новым.

«Письма счастья на самом деле не приносят никакой пользы», — говорит Константинов, называя это глупой шуткой.

Режиссер короткометражного фильма ужасов заявил в интервью, что гордится успехом клипа и его мировой славой, теперь он пытается найти финансирование для съемок нового фильма. Поэтому совсем скоро мы можем столкнуться с новыми «письмами счастья» и новыми, страшными персонажами в них.