Еще один мост в Риге в критическом состоянии: кривой, ржавый и дырявый, но по нему ходят люди

Санта в выходные отправилась в Выставочный центр Кипсалы и обратила внимание на довольно опасный мост через канал Зунда.

"Так как возле Выставочного центра Кипсалы негде было оставить машину, я стала искать на карте ближайшее место для парковки. Нашла его на другой стороне канала, но чтобы туда попасть, нужно было перейти по старому мосту. Я решила пойти, потому что видела, что по нему постоянно ходят люди. Сам мост кривой, с огромными щелями, дырами, он проржавел. Мне было страшно по нему идти, второй раз точно не пошла бы. Но вопрос в том, почему к такому мосту вообще есть доступ, и насколько он безопасен?" — предупреждает Санта.

Прохожие, с которыми встретилась съёмочная группа на мосту, признаются, что чувствуют себя более-менее безопасно. Студентка Паула рассказала, что это самый быстрый путь к её дому.

В 2019 году было установлено, что мост через канал Зунда не принадлежит муниципалитету, поэтому городская дума до сих пор не могла привести его в порядок. В настоящее время власти оформляют все документы, чтобы взять мост под свою ответственность.

Хотя рижане спокойно переходят через мост, на самом деле этого делать нельзя. Муниципальные службы регулярно его закрывают и устанавливают запрещающие знаки, однако кто-то постоянно убирает ограждения.

Пока неясно, какое решение будет принято — мост снесут или отремонтируют. Муниципалитет обещает провести повторное обследование конструкции и окончательно закрыть её для пешеходов.