Довёл до смерти, чтобы получить квартиру? На Югле нашли тело пожилой женщины

По имеющейся у полиции информации, подозреваемый был знакомым покойной женщины, которого она пустила к себе погостить. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

7 января в Государственную полицию поступила информация от мужчины, который сообщил, что в одной из квартир в Риге, на Югле, умерла женщина. По прибытии на место происшествия полученная информация, к сожалению, подтвердилась - хозяйка дома, женщина 1942 года рождения, была мертва, а ее тело покрыто телесными повреждениями.

Звонивший, мужчина 1984 года рождения, также находился на месте происшествия и рассказал, что бабушку якобы домой привела неизвестная женщина. И после этого пожилая женщина скончалась. Поскольку рассказ мужчины не подтвердился, полиция решила его задержать.

Информация, полученная в ходе расследования, позволяет предположить, что мужчина мог зарезать владелицу дома, в попытке завладеть её собственностью. Полиция выяснила, что в начале декабря прошлого года мужчина позвонил в агентство недвижимости, поинтересовался возможностью продажи квартиры и заявил, что у него есть доверенность.

В связи с инцидентом Государственная полиция расследует дело по статьям 125(3), 177(2) и 15(4) Уголовного кодекса - за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, а также за покушение на мошенничество в значительном размере.

Подозреваемый заключен под стражу на время расследования.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента и в интересах следствия пока не может предоставить дополнительную информацию.