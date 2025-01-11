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Допустимое опоздание 36 минут?! Vivi снова удивил (2)

Редакция PRESS 11 января, 2025 07:33

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Пришла снежная погода и электрички Vivi снова перестали ходить по расписанию. В редакцию press.lv обратилась мама ученицы 10-го класса Золитудской гимназии, чей ребенок в школу ездит на электричке.

"Электричка должна была быть в 7:35, 8:10 не пришла. Звоню в Vivi. Говорят мне: вообще у нас на портале написано допустимое опоздание 36 минут! Это что за общественный транспорт?!! С таким допустимым опозданием?!", - возмущена мать девочки.

Она отмечает, что сайт ViVi часто не работает, и  люди даже не могут посмотреть расписание. В то время как с оповещение на перронах совсем другая картина:

"Ребёнок говорит, что это просто Хогвартс какой-то. Объявляют, что электричка Рига-Тукумс прибыла на первый перрон, а ничего не приходило. Потом объявляют, как будто следующая пришла, но снова - ничего", - рассказывает мать.

На сайте о задержке электрички появилась информация, согласно которой электричка задерживалась на 35 минут, но на самом деле к тому моменту прошло уже 47 минут.

В итоге родители приняли решение забрать дочь на личном автотранспорте: "Она до нитки уже вымокла. Насквозь мокрая была!", - возмущена женщина.

 

 

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