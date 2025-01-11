"Электричка должна была быть в 7:35, 8:10 не пришла. Звоню в Vivi. Говорят мне: вообще у нас на портале написано допустимое опоздание 36 минут! Это что за общественный транспорт?!! С таким допустимым опозданием?!", - возмущена мать девочки.

Kravas vilciena bojājuma dēļ, kas šobrīd jau ir novērsts, novērojami vilcienu kavējumi. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai @ViviVilciens mājaslapā un mobilajā lietotnē. pic.twitter.com/H8MkCqhovY — Latvijas dzelzceļš (@VAS_LDz) January 10, 2025

Она отмечает, что сайт ViVi часто не работает, и люди даже не могут посмотреть расписание. В то время как с оповещение на перронах совсем другая картина:

"Ребёнок говорит, что это просто Хогвартс какой-то. Объявляют, что электричка Рига-Тукумс прибыла на первый перрон, а ничего не приходило. Потом объявляют, как будто следующая пришла, но снова - ничего", - рассказывает мать.

На сайте о задержке электрички появилась информация, согласно которой электричка задерживалась на 35 минут, но на самом деле к тому моменту прошло уже 47 минут.

В итоге родители приняли решение забрать дочь на личном автотранспорте: "Она до нитки уже вымокла. Насквозь мокрая была!", - возмущена женщина.