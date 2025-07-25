Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» разберут на металл

40-летний российский авианосец "Адмирал Кузнецов" после похода к берегам Сирии, где его впервые применили в боевых условиях, отправили на починку в 2017 году. Обновлённым его должны были вернуть в 2022-м. Но во время ремонта в 2019-м авианосец был сильно повреждён.