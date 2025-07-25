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Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» разберут на металл

Редакция PRESS 25 июля, 2025 11:28

Мир 0 комментариев

40-летний российский авианосец "Адмирал Кузнецов" после похода к берегам Сирии, где его впервые применили в боевых условиях, отправили на починку в 2017 году. Обновлённым его должны были вернуть в 2022-м. Но во время ремонта в 2019-м авианосец был сильно повреждён.

Сейчас реконструкцию оценивают в 350 млрд рублей. Но проводить её не видят смысла. Поэтому корабль хотят разобрать. На металл...

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