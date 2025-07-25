Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» разберут на металл

Сейчас реконструкцию оценивают в 350 млрд рублей. Но проводить её не видят смысла. Поэтому корабль хотят разобрать. На металл...
40-летний российский авианосец "Адмирал Кузнецов" после похода к берегам Сирии, где его впервые применили в боевых условиях, отправили на починку в 2017 году. Обновлённым его должны были вернуть в 2022-м. Но во время ремонта в 2019-м авианосец был сильно повреждён.
Сейчас реконструкцию оценивают в 350 млрд рублей. Но проводить её не видят смысла. Поэтому корабль хотят разобрать. На металл...
На внеочередном заседании комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта большинство депутатов не согласились с предложением оппозиции и решили не останавливать строительство соединительной велодорожки между Кипсалой и Имантой.
На внеочередном заседании комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта большинство депутатов не согласились с предложением оппозиции и решили не останавливать строительство соединительной велодорожки между Кипсалой и Имантой.
Оператор мобильной связи ООО "Tele2" за последние два месяца заблокировал более 100 000 мошеннических звонков, сообщили агентству ЛЕТА в компании.
Оператор мобильной связи ООО "Tele2" за последние два месяца заблокировал более 100 000 мошеннических звонков, сообщили агентству ЛЕТА в компании.
Ровно 45 лет назад, 25 июля 1980 года, в возрасте 42 лет ушёл из жизни Владимир Высоцкий.
Ровно 45 лет назад, 25 июля 1980 года, в возрасте 42 лет ушёл из жизни Владимир Высоцкий.
Родственники латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который умер в декабре прошлого года, подали на певицу Анну Седокову в суд. Адвокат семьи Маргарита Гаврилова уверена, что Анна довела спортсмена до самоубийства.
Родственники латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который умер в декабре прошлого года, подали на певицу Анну Седокову в суд. Адвокат семьи Маргарита Гаврилова уверена, что Анна довела спортсмена до самоубийства.
На первом месте по популярности у абитуриентов в Латвии - по-прежнему Латвийский университет (ЛУ), за ним следуют Рижский университет им. Страдыня (РУС), Рижский технический университет (РТУ), Латвийская высшая школа бионаук и технологий и Даугавпилсский университет.
На первом месте по популярности у абитуриентов в Латвии - по-прежнему Латвийский университет (ЛУ), за ним следуют Рижский университет им. Страдыня (РУС), Рижский технический университет (РТУ), Латвийская высшая школа бионаук и технологий и Даугавпилсский университет.
Представители профсоюзов здравоохранения, культуры и внутренних дел выступили против предложенной правительством Латвии реформы системы пенсий по выслуге лет. На встрече в Доме профсоюзов в четверг они заявили: если их позиция не будет услышана, не исключено обращение в Конституционный суд.
Представители профсоюзов здравоохранения, культуры и внутренних дел выступили против предложенной правительством Латвии реформы системы пенсий по выслуге лет. На встрече в Доме профсоюзов в четверг они заявили: если их позиция не будет услышана, не исключено обращение в Конституционный суд.
Российские пенсионеры в Эстонии и Латвии перестали получать пенсии. Почему так вышло? Все просто — у России нет денег, — объясняет финансовый консультант Алексей Иванов, пишет rus.delfi.lv.
Российские пенсионеры в Эстонии и Латвии перестали получать пенсии. Почему так вышло? Все просто — у России нет денег, — объясняет финансовый консультант Алексей Иванов, пишет rus.delfi.lv.