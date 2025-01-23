Дезинформация — неотъемлемая часть военной стратегии России: Вайдере комментирует резолюцию Европарламента

Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую систематическую фальсификацию истории российским режимом с целью оправдать незаконную агрессию против Украины.

Как сообщили агентству LETA в офисе политика, Вайдере подчеркивает, что дезинформация является неотъемлемой частью военной стратегии России – это опасное оружие, против которого необходимо бороться.

Она отмечает, что война России против западной цивилизации ведется не только на поле боя в Украине, но и за его пределами. Вайдере указывает, что незаконная аннексия Крыма началась с кампании дезинформации, основанной на искаженной истории.

По словам депутата Европарламента, эти кампании представляют собой скоординированные и финансируемые государством манипуляции информацией на всех возможных фронтах: от распространения дезинформации в социальных сетях до создания пропагандистских фильмов и даже внедрения пропагандистского контента в сценарии компьютерных игр.

«Дезинформация – это угроза нашей безопасности, и поэтому мы разработали эту резолюцию, чтобы напомнить гражданам Европы: мы не можем смириться с попытками России переписать историю и манипулировать фактами. Мы должны быть едины в противостоянии этому», – объясняет Вайдере.

Она также отмечает, что, пока Россия не возьмет на себя ответственность за преступления Советского Союза, как это сделала Германия за преступления нацистского режима, дружеские отношения между ЕС и Россией невозможны.

«Нам, в Европе, предстоит еще многое сделать, чтобы углубить понимание преступлений коммунизма, сформировать устойчивость граждан к манипуляциям с историческими фактами», – добавляет Вайдере.