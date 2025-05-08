«Держитесь от него подальше и сохраняйте тишину»: по пригороду Таллина бродит дикий медведь

Полиция и спасатели проверяют территорию с помощью беспилотника, чтобы обнаружить медведя.

Патруль заметил медведя за кладбищем Рахумяэ незадолго до 5:30 утра, а минут через десять в Центр тревоги позвонил человека, который видел медведя бежавшим по улицам Эхитаяте, Юлиыпиласте и Вана-Мустамяэ в сторону горнолыжной базы Нымме.

Выездной руководитель полицейского участка Ляэне-Харью Карл Калда просит людей быть как можно осторожнее при передвижении по указанному району.

«Дикий зверь может вести себя непредсказуемо, особенно в незнакомой городской среде. По возможности рекомендуем людям избегать прогулок в этом районе и доставлять детей в школу на машине. Если вы столкнулись с медведем, следует держаться от него подальше, избегать зрительного контакта и отступать спиной, при этом сохраняя тишину», — сказал Калда.

Найти медведя не удалось. Поиски были прекращены в 9 утра.

Полиция и спасатели проверили территорию вокруг горнолыжного трамплина в Нымме и территорию вокруг на Вана-Мустамяэ и близ замка Глен. Медведя найти не удалось, больше сообщений от людей о нем не поступало, активные поиски прекращены.

Однако полиция просит людей быть бдительными при перемещении по району и тех, кто увидит медведя, сообщить об этом по номеру 112.

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