Делом о запуске дронов в аэропорту занялась полиция

Уголовный процесс начат по статьям о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта и вредительстве. Уголовный закон предусматривает за вредительство лишение свободы на срок от 5 до 12 лет, за нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта - до 8 лет.

Полиция также возбудила административное дело о нарушении правил пилотирования беспилотных аппаратов.

Уголовный процесс будет расследоваться по факту, и на данный момент ни один человек не задержан.

В Службе государственной безопасности (СГБ) сообщили, что тоже участвуют в выяснении обстоятельств инцидента в аэропорту, оказывая поддержку полиции, аэропорту и Национальным вооруженным силам. Более подробных комментариев СГБ пока не предоставляет.

В понедельник, 13 января, в воздушном пространстве Латвии трижды вводились краткосрочные ограничения. Все они были связаны с полетами дронов на территории Рижского аэропорта.