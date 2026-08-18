В отделе Государственной полиции по связям с общественностью агентству ЛЕТА подтвердили, что в рамках уголовного дела было проведено тщательное расследование, допрошено более 25 человек, проведено несколько осмотров и экспертиз, в том числе химическая и техническая экспертизы пожара, а также другие следственные и процессуальные действия.
На основании полученной информации и доказательств было принято решение прекратить уголовное дело в соответствии с нормой уголовно-процессуального закона, предусматривающей, что преступного деяния не произошло.
В то же время в полиции обратили внимание, что и у потерпевшей, и у ее адвоката есть право ознакомиться с материалами дела или обжаловать решение в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом. В настоящее время получено заявление об ознакомлении с материалами уголовного дела, и оно находится на рассмотрении.
В полиции причины пожара не комментировали, однако портал Delfi.lv сообщает, что семью смущает вывод экспертизы о том, что причиной пожара, скорее всего, был ненормальный режим работы электрооборудования.
Адвокат пострадавшей семьи Карина Ландмесере указала порталу, что это не юридический термин, но она нашла его в правилах Кабинета министров, которые относятся непосредственно к строительным нормативам. Адвокат указала, что в них ненормальный режим работы электрооборудования объясняется как состояние, когда электрооборудование работает вне предусмотренных для него условий эксплуатации, то есть слишком интенсивно.
Кроме того, из решения Ландмесере сделала вывод, что в ходе расследования не было установлено, что это было за электрооборудование — чайник, духовка, холодильник, вытяжка или утюг.
Пострадавшая семья также видит несколько противоречий в решении полиции. Адвокат указала, что руководитель процесса ссылается на упомянутые правила Кабмина, которые гласят, что обязанностью физических и юридических лиц является недопущение пожара. Но далее написана фраза, что в нормативных актах, договоре или другом обязывающем регулировании не была установлена обязанность контролировать использование соответствующих электроприборов и предотвращать их ненадлежащее использование.
Кроме того, судебно-медицинские эксперты в заключении указали, что смерть обоих погибших детей является насильственной, но в то же время следователь по делу определяет случившееся как несчастный случай.
Адвокат также обратила внимание, что следствие не приняло во внимание показания пострадавшей матери о пламени и его местонахождении, которые она видела, спасаясь от пожара.
Портал сообщает, что пострадавшая сторона планирует обжаловать решение полиции.
Как сообщалось, утром 16 января в результате пожара в жилом доме в поселке Крусткалны погибли двое детей. В трагедии пострадали мать детей и еще один ребенок.
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