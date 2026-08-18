В полиции причины пожара не комментировали, однако портал Delfi.lv сообщает, что семью смущает вывод экспертизы о том, что причиной пожара, скорее всего, был ненормальный режим работы электрооборудования.

Адвокат пострадавшей семьи Карина Ландмесере указала порталу, что это не юридический термин, но она нашла его в правилах Кабинета министров, которые относятся непосредственно к строительным нормативам. Адвокат указала, что в них ненормальный режим работы электрооборудования объясняется как состояние, когда электрооборудование работает вне предусмотренных для него условий эксплуатации, то есть слишком интенсивно.

Кроме того, из решения Ландмесере сделала вывод, что в ходе расследования не было установлено, что это было за электрооборудование — чайник, духовка, холодильник, вытяжка или утюг.