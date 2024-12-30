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Данусевич: осторожнее с AirBaltic, у них со скидкой билет дороже, чем простой

Редакция PRESS 30 декабря, 2024 12:28

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"Как же нам хочется верить в красивые слоганы рекламных кампаний. Правда, акции не всегда оправдывают ожидания". - Генрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев, рассказал в Facebook о своих наблюдениях за акцией AirBaltic.

«AirBaltic организовала рождественскую игру, в которой можно было выиграть ваучеры на скидку для будущих покупок билетов. Забыв предыдущие уловки airBaltic, я принял участие и получил ваучеры на скидку. Я хотел купить билеты на рейс (18-23.02.2025) и начал бронировать - цена оказалась 59 евро. При оформлении заказа было сказано, что нужно ввести номер ваучера на шаге 1 процесса бронирования. Я ввел ваучер, цена с ваучером составила 104 евро. Урок - пока правительство не захочет внедрить принцип честности и справедливости в нашей национальной (!?) компании, нас будут дурить и обманывать. Будьте осторожны!» пишет Хенрик Данусевич.

В комментариях латвийцы поддерживают Данусевича:

Dace: Жаль, что они не беспокоятся о репутации.

Amber: Правильно ли я понял: с ваучером на скидку дороже, чем без него?

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Комментарии (0) 7 реакций
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