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Чиновники просят оставить работу на «удаленке»: собрано более 10 000 подписей

© Lsm.lv 13 февраля, 2025 15:20

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На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10541 подписей в пользу сохранения удаленной работы в госсекторе. Это позволяет передать петицию на рассмотрение в Сейм, сообщает LSM+.

В инициативе говорится, что «прекращение возможности удаленной работы противоречит плану “Модернизация госуправления на 2023-27 годы”, который предусматривает “создание умной рабочей среды”, включающей в себя удаленную работу и оптимизацию помещений.

Автор петиции Анце Петерсоне призывает сохранить возможность для учреждений госуправления и самоуправления самостоятельно выбирать наиболее подходящий режим работы, чтобы продолжать обеспечивать эффективную работу и одновременно позволять сотрудникам сбалансировать профессиональную и личную жизнь. Она также отметила, что удаленная работа особенно важна для людей с ограниченными возможностями, хроническими заболеваниями, а также для родителей, ухаживающими за детьми с особыми потребностями.

Как сообщалось ранее, Госканцелярия настаивает на возвращении сотрудников госструктур к очному режиму работы, и лишь в некоторых случаях может быть сохранен дистанционный формат. На портале общественных инициатив Manabalss.lv уже запущена петиция сотрудников госструктур — они настаивают на сохранении дистанционной формы работы в госсекторе.

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