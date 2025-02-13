Чиновники просят оставить работу на «удаленке»: собрано более 10 000 подписей

В инициативе говорится, что «прекращение возможности удаленной работы противоречит плану “Модернизация госуправления на 2023-27 годы”, который предусматривает “создание умной рабочей среды”, включающей в себя удаленную работу и оптимизацию помещений.

Автор петиции Анце Петерсоне призывает сохранить возможность для учреждений госуправления и самоуправления самостоятельно выбирать наиболее подходящий режим работы, чтобы продолжать обеспечивать эффективную работу и одновременно позволять сотрудникам сбалансировать профессиональную и личную жизнь. Она также отметила, что удаленная работа особенно важна для людей с ограниченными возможностями, хроническими заболеваниями, а также для родителей, ухаживающими за детьми с особыми потребностями.

Как сообщалось ранее, Госканцелярия настаивает на возвращении сотрудников госструктур к очному режиму работы, и лишь в некоторых случаях может быть сохранен дистанционный формат. На портале общественных инициатив Manabalss.lv уже запущена петиция сотрудников госструктур — они настаивают на сохранении дистанционной формы работы в госсекторе.