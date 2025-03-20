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Четыре гражданина Канады казнены в Китае (2)

© LETA 20 марта, 2025 11:19

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За последние недели в Китае казнили четверых граждан Канады, несмотря на просьбы Оттавы смягчить им приговоры, заявила в среду министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

«Мы решительно осуждаем казни, которые действительно имели место в отношении канадцев в Китае», — заявила Джоли журналистам в Оттаве.

Министр заявила, что не может обсуждать подробности, учитывая просьбы о конфиденциальности со стороны пострадавших семей.

Китай выступил в защиту казней в заявлении канадской газете «Globe and Mail», заявив, что эти канадцы были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.

«Преступления, связанные с наркотиками, являются серьезным преступлением, которое признано во всем мире как чрезвычайно вредное для общества», — говорится в заявлении посольства Китая для этой газеты.

«Китай всегда применяет суровые наказания за преступления, связанные с наркотиками, и придерживается политики «нулевой терпимости» к проблеме наркотиков», — говорится в заявлении.

Джоли заявила, что она и бывший премьер-министр Джастин Трюдо обратились к Китаю с просьбой смягчить смертные приговоры, вынесенные канадцам.

Китай классифицирует статистику смертных казней как государственную тайну, однако Amnesty International и другие правозащитные организации считают, что в Китае ежегодно казнят тысячи людей.

Отношения между Пекином и Оттавой в последние годы были напряженными.

Арест Мэн Ваньчжоу, финансового директора китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei, в Ванкувере по запросу властей США в декабре 2018 года и ответ Китая в виде задержания двух граждан Канады и предъявления им обвинений в шпионаже серьезно подорвали отношения между двумя странами.

Дополнительную напряженность вызвали обвинения во вмешательстве Китая в канадские выборы в 2019 и 2021 годах, которые Пекин отрицает.

В 2023 году Канада выслала китайского дипломата, обвинив его в преследовании канадского оппозиционного парламентария, который резко критиковал правящую Коммунистическую партию Китая.

Оттава также резко раскритиковала репрессии со стороны сил безопасности Гонконга и жестокое обращение Китая с уйгурами.
 

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