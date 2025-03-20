Буй раздора: Эстония по дипломатическим каналам потребовала у России вернуть украденные буи

В эстонской ноте сообщается, что Эстония со своей стороны сделала ряд предложений о конструктивном сотрудничестве, которые Россия отклонила. Эстония делает из этого вывод, что стороны не способны договориться по вопросу о прошлогоднем инциденте.

«Подчеркиваем, что территория Эстонии неприкосновенна и демонтаж буев из эстонской акватории неприемлем, мы также напоминаем наше требование вернуть украденные у нас буи», - отмечается в эстонской ноте.

С учетом начинающегося вскоре навигационного периода в ноте сообщается, что Эстония и в этом году считает нужным установить буи. В соответствии с принятой практикой практической стороной этого вопроса будут заниматься пограничные представители. В ноте подчеркивается, что Эстония стремится к конструктивному решению вопроса о размещении буев.

23 мая прошлого года российская погранохрана сняла с реки Нарвы в эстонской акватории 25 пограничных буев. Эстония неоднократно в дипломатических нотах требовала от России объяснений инцидента.