Без алкоголя просто не выгодно: торговая сеть думает не открывать магазины по воскресеньям

Как рассказала директор по маркетингу сети Илзе Приедите, если после вступления новых правил (по которым по воскресеньям алкоголь можно продавать только с 10:00 до 18:00) окажется, что торговля в этот день становится невыгодной, руководство может принять решение о закрытии некоторых магазинов по воскресеньям.

В то же время в тех населённых пунктах, где top! является единственным магазином, компания будет стремиться найти сбалансированное решение.

С технической точки зрения сеть полностью подготовлена к новым требованиям: кассы обновлены и автоматически блокируют продажу алкоголя вне разрешённого времени. Информационные материалы размещены как в магазинах, так и в мобильном приложении и на сайте. Сотрудники прошли инструктаж и готовы разъяснять покупателям новые правила. Также в ряде магазинов усилены меры безопасности для обеспечения спокойного перехода к новым условиям торговли.