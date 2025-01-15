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Беспокойная ночь в Кандаве: из-за пожара в заброшенном доме эвакуировали жильцов из соседних зданий

Редакция PRESS 15 января, 2025 14:52

ЧП и криминал 0 комментариев

В Кандаве ночью сгорел трехэтажный заброшенный дом, сообщает программа Depgunktā телеканала TV3.

Жительница соседнего дома Ирина рассказала, что в сгоревшем трехэтажном здании уже несколько недель никто не живет. На момент пожара людей в здании не было.

По словам Ирины, ночь была очень тревожной, и когда пожарные приехали по адресу, о покое не могло быть и речи, ведь жильцов из её дома решили немедленно эвакуировать.

Услышав на улице нехарактерный для ночного времени звук моторов тяжелой техники, жительница дома Велта подошла к окну своей квартиры, чтобы посмотреть, что происходит.

Велта благодарна своим товарищам, которые сразу же бросились вниз, чтобы убедиться, что с пожилой женщиной все в порядке.

Прошло около получаса, прежде чем пожарные разрешили Велте и другим жителям соседнего дома вернуться в свои дома.

Пожарным удалось локализовать пламя вскоре после половины четвертого утра. Пожар был полностью ликвидирован на следующий день после полудня.

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