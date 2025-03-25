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Белый дом случайно включил в секретный чат журналиста: скандал

© BBC 25 марта, 2025 09:13

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Администрация президента Дональда Трампа случайно включила редактора издания Atlantic в онлайн-чат, где высшие должностные лица США обсуждали тайные планы ударов по повстанцам-хуситам в Йемене.
Вначале об этом инциденте написал обширную статью сам редактор Atlantic Джеффри Голдберг, а затем информацию подтвердил и сам Белый дом.

«Мы изучаем, каким образом посторонний номер был добавлен в переписку», — заявил представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз.

«Руководители национальной безопасности США включили меня в групповой чат о предстоящих военных ударах в Йемене. Я не думал, что это может быть правдой. Но потом начали падать бомбы», — написал в своей статье Голдберг.

Среди участников чата в месенджере Signal могли быть министр обороны США Пит Хегсет, советник по национальной безопасности Майк Уолтц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие.

В чате, куда случайно попал журналист, шло обсуждение массированных ударов по йеменским повстанцам-хуситам, которые США предприняли 15 марта.

Решение о проведении «решительной и мощной» волны авиаударов президент Дональд Трамп объяснил нападениями вооруженной группировки на суда в Красном море — одном из важнейших мировых маршрутов для транспортировки нефти и топлива.

Подконтрольное хуситам Министерство здравоохранения сообщило, что в результате ударов 15 марта погибли по меньшей мере 31 человек и по меньшей мере 101 получил ранения.

Ловушка или невероятная ошибка?

Джеффри Голдберг рассказал, что во вторник, 11 марта, он получил запрос на подключение к Signal от пользователя Майкла Уолтца.

Signal — это зашифрованный сервис обмена сообщениями, популярный среди журналистов и других лиц, которым нужна большая конфиденциальность, чем могут предоставить другие сервисы обмена текстовыми сообщениями.

Сначала Голдберг подумал, что вряд ли это мог быть запрос от настоящего Уолтца. Скорее всего, вспоминает журналист свои размышления, кто-то хочет заманить его в ловушку, выдавая себя за советника по национальной безопасности США.

«В наши дни нередки случаи, когда недобросовестные субъекты пытаются заставить журналистов поделиться информацией, которая может быть использована против них», — пишет журналист в своей статье.

Но все-таки он принял запрос на присоединение к Signal не исключая, что это все же может оказаться настоящий Уолтц, который хочет обсудить с ним Украину, Иран или другие важные темы.

Через два дня ему пришло уведомление, что его включают в чат с ограниченным числом участников для обсуждения проблемы хуситов.

«Команда — создаем группу комитета руководителей для координации действий по хуситам, особенно в течение следующих 72 часов», — говорилось в сообщении с аккаунта, обозначенного «Майкл Уолтц».

Термин «комитет руководителей» обычно применяется в отношении группы самых высших должностных лиц национальной безопасности, включая замминистров обороны, Госдепа США и казначейства, а также директора ЦРУ.

«Само собой разумеется — но я все равно скажу — что меня никогда не приглашали на заседание комитета руководителей Белого дома, и что за многие годы моих репортажей о вопросах национальной безопасности я никогда не слышал, чтобы оно проводилось через коммерческое приложение», — рассказывает Голдберг.

«Я никогда не видел такого нарушения»

В последующие несколько дней, по словам Голдберга, он наблюдал за перепиской, содержащей информацию высочайшей секретности, — от вооружений США до тактических шагов Вашингтона на Ближнем Востоке.

Сообщения приходили от разных пользователей, в том числе от «Вэнса» и «Хегсета» (вице-президента США и главы Пентагона, если это были настоящие аккаунты).

Но вскоре, по разным признакам, журналист понял, что чат, судя по всему, настоящий, и он каким-то невероятным образом оказался посвящен в сверхсекретные государственные планы.

Последним подтверждением реальности происходящего стали удары по территории Йемена, которые детально обсуждались в переписке.

«Знали ли они, что я был включен в эту группу? Был ли я включен намеренно? Если нет, кем они меня считали? Понимал ли кто-нибудь, кто я такой, когда меня добавили или когда я удалил себя из группы? Регулярно ли высокопоставленные должностные лица администрации Трампа используют Signal для деликатных обсуждений? Считают ли должностные лица, что использование такого канала может поставить под угрозу американский контингент?», — вспоминает Голдберг о том, что творилось в его голове в те дни.

По его словам, он осознал, насколько страшный ущерб мог быть нанесен Соединенным Штатам, если бы к подобному чату оказался подключен кто-нибудь другой.

Джеффри Голдберг убежден, что Майк Уолтц, координировавший чат, нарушил не одно правило защиты государственных интересов.

«Я никогда не видел такого нарушения. Для сотрудников национальной безопасности не редкость общаться через Signal. Но приложение используется в основном для планирования встреч и других логистических вопросов, а не для подробных и строго конфиденциальных обсуждений предстоящих военных действий. И, конечно, я никогда не слышал о случае, когда журналиста приглашали на такое обсуждение», — пишет журналист Atlantic.

Эксперты по безопасности раскритиковали обращение американской администрации с секретной информацией, назвав его безрассудным.

Сейчас предстоит понять, нарушает ли использование сообщений на Signal для координации военных операций Закон о шпионаже и другие федеральные законы.

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