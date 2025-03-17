BBC: «Все кончено». Украинские военные рассказали об отступлении из Курской области

Имена военнослужащих, которые общались в BBC, изменены в целях безопасности. Некоторые из них рассказали о «коллапсе» после потери Суджи — крупнейшего города Курской области, который удерживали украинские войска. Из-за ограничений на поездки на линию фронта невозможно получить полное представление о ситуации. Вот как пять украинских солдат описывают то, что происходило у них на глазах.

Владимир: «Беспилотники атакуют круглосуточно»

9 марта Владимир отправил Би-би-си сообщение в телеграме, в котором написал, что все еще находится в Судже, где царят «паника и коллапс». «Колонны войск и техники пытаются выйти, — рассказал он. — Частично их сжигают российские беспилотники на дороге. Днем выехать невозможно». Перевозка людей и техники зависела от одного основного маршрута между Суджей и Сумской областью Украины.

По словам Владимира, месяц назад по этой дороге можно было передвигаться относительно безопасно. К 9 марта она «полностью перешла под огневой контроль противника — дроны летают круглосуточно». «За одну минуту можно увидеть два-три беспилотника. Это очень много», — пояснил он.

«У нас все материально-техническое обеспечение здесь, на одной трассе Суджа-Сумы, — рассказал Владимир. — И все знали, что россияне попытаются ее перерезать. Но это снова стало неожиданностью для нашего командования».

На момент написания статьи, незадолго до того, как Россия отвоевала Суджу, Владимир говорил, что российская армия давила на ВСУ с трех направлений.

Максим: «Уничтоженная техника затрудняет отход»

К 11 марта украинские войска пытались не дать перерезать основную трассу, следует из сообщений в телеграме от Максима.

«Несколько дней назад мы получили приказ организованно покинуть оборонительные рубежи», — рассказал он, добавив, что Россия привлекла значительные силы для захвата города, «в том числе большое число северокорейских солдат». По оценкам военных экспертов, чтобы вернуть контроль над Курской областью, Россия сконцентрировала там до 70 тысяч военнослужащих, в том числе около 12 тысяч северокорейцев.

Также она направила туда лучшие подразделения операторов БПЛА, беспилотники-камикадзе и FPV-дроны, чтобы «взять под огневой контроль основные логистические маршруты». Российские войска также использовали здесь оптоволоконные дроны, которые невозможно подавить с помощью систем радиоэлектронной борьбы. По словам Максима, в результате «противнику удалось уничтожить десятки единиц техники, и их обломки создают заторы на маршрутах снабжения».

Антон: «Катастрофическое отступление»

Ситуацию в тот день, 11 марта, Антон назвал «катастрофической». Это третий солдат, с которым общалась Би-би-си, он служил в штабе командования Курским фронтом. Антон тоже обратил наше внимание на ущерб, нанесенный российскими дронами. «Раньше у нас было преимущество в беспилотниках, теперь его нет», — сказал он. Другими преимуществами российской армии Антон назвал более точные авиаудары и большее число солдат.

Пути снабжения были перерезаны, рассказал он: «Логистика больше не работает — организованные поставки оружия, боеприпасов, продовольствия и воды более невозможны». По словам Антона, ему удалось уйти из Суджи пешком, ночью: «Мы несколько раз чуть не погибли. В небе постоянно летают беспилотники».

Военнослужащий прогнозирует, что весь украинский плацдарм в Курской области будет потерян. «С военной точки зрения это направление себя исчерпало. Больше держать его нет смысла».

По оценкам западных чиновников, в наступлении в Курской области участвовало около 12 тысяч украинских военных. Это были одни из самых обученных подразделений, оснащенные западным оружием, в том числе танками и бронемашинами. Российские «военкоры» опубликовали видео, на котором снято уничтожение или захват части этой техники. 13 марта Россия заявила, что ситуация в Курской области находится «полностью под контролем», а ВСУ якобы бросили большую часть своей техники.

Дмитрий: «В шаге от смерти»

В своих сообщениях 11–12 марта наш четвертый собеседник, военнослужащий Дмитрий, сравнил отступление из Курской области со сценой из фильма ужасов: «Дороги усеяны сотнями уничтоженных машин, бронетехники и мотовездеходами. Очень много раненых и убитых».

За транспортными средствами часто охотились многочисленные беспилотники. Дмитрий рассказал, как ему удалось спастись, когда машина, в которой он ехал, застряла. Он и его сослуживцы пытались вытолкнуть автомобиль, когда на них нацелился FPV-дрон. Беспилотник не попал в машину, но ранил одного из военных. По словам Дмитрия, им пришлось прятаться в лесу два часа, прежде чем их спасли.

Дмитрий говорит, что многие отступали пешком: «Ребята проходили по 15-20 км». Ситуация, по его словам, превратилась «из сложной и критической в катастрофическую». В сообщении от 14 марта Дмитрий добавил: «В Курской области все кончено… Операция не увенчалась успехом». По его оценке, с момента перехода ВСУ через границу в августе 2024 года в Курской области погибли тысячи украинских солдат.





Артем: «Мы сражались как львы»

Пятый солдат, с которым общались журналисты BBC, оценивает ситуацию не так пессимистично. 13 марта Артем прислал сообщение в телеграм из военного госпиталя, где он проходил лечение от осколочных ранений, полученных в результате атаки беспилотника.

Он рассказал, что воевал к западу от Суджи в районе поселка Локня, где украинские войска оказывали ожесточенное сопротивление и «сражались как львы». Артем считает, что операция отчасти была успешной.

«Важно, что на данный момент Вооруженные силы Украины создали эту буферную зону, благодаря которой россияне не могут войти в Сумскую область», — сказал он.

Что теперь будет с украинским наступлением?

Главком ВСУ Александр Сырский настаивает, что украинские войска отступили на «более выгодные позиции», остаются в Курской области и будут удерживать ее «до тех пор, пока это будет целесообразно и необходимо».

По его словам, в ходе операции российская армия потеряла более 50 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными.

Однако сейчас ситуация сильно отличается от августа прошлого года. По оценкам военных аналитиков, две трети из 1000 кв. км, отвоеванных на начальном этапе, с тех пор потеряны.

Надежда на то, что Украине удастся обменять захваченные в Курской области территории на свои, тает. На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, Курская операция «выполнила свою задачу», заставив Россию отвести войска с востока и ослабить давление на Покровском направлении. Но пока неясно, какой ценой.