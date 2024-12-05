Аж стены закачались: люди в Пардаугаве напуганы — слышали взрывы, от которых затряслись дома (ДОПОЛНЕНО)

Поступает информация о том, что ужасающий звук слышали также в Бигауньциемсе, Пиньках, Юрмале и Яунолайне.

"В Даугавгриве тоже... так сильно никогда не было... у нас постоянно идут учения и к тем взрывам уже привыкли .. это было необычно", - жалуются люди.

Очевидцы говорят, что слышали два взрыва. В квартирах дрожали стены и качались люстры.

"В Спилве были слышны 2 сильных взрыва, даже хрустальная ваза лопнула, в соседнем здании окна затряслись. Наверно точно истребители, на небе 2 следа как раз в тот момент виднелись", - предполагают люди.

Первоначально возникло предположение, что происходящее как-то связано с военными учениями в Даугавгриве. Но их проведение было заявлено на 3 декабря. А сегодня уже 4-е.

Официальной информации от Национальных вооруженных сил пока не поступало. Неофициально Министерство обороны подтвердило, что эти "взрывы" не связаны с полетами истребителей НАТО над Ригой.