Активное начало года для латвийской компании JSC «RIKON»: новый портальный кран RPS-1600 в национальном порту Актау Новости партнеров Редакция PRESS 14 марта, 2025 11:57 Новости партнеров

Латвийская компания JSC "RIKON" завершила установку портального крана с шарнирно-сочлененной стреловой системой RPS-1600 с максимальной грузоподъемностью 63 тонны и вылетом до 32 метров в национальном порту Актау. Данный кран будет обрабатывать генеральные, включая контейнеры, и навалочные грузы, что повысит эффективность операций порта.

Порт Актау, открытый в 1964 году, является важным морским узлом на западном побережье Казахстана, расположенным на берегу Каспийского моря. Он обеспечивает стратегическую связь с Азербайджаном и Туркменистаном, играя ключевую роль в транснациональных торговых путях между Европой и Азией. Порт оборудован современными терминалами для обработки различных грузов и обслуживает как грузовые, так и пассажирские перевозки.

В последние годы порт активно внедряет экологически чистые технологии и наблюдает рост объемов грузоперевозок и инвестиций, что способствует его модернизации. Новый кран RIKON RPS-1600 не только увеличит перегрузочную способность порта, но и станет важным звеном в его расширении, способствуя укреплению позиций порта Актау как одного из ведущих транспортных узлов в Центральной Азии.

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