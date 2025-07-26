Аэропорты ЕС снимут ограничения на жидкости в ручной клади

С европейских авиапассажиров скоро могут быть сняты ограничения на провоз жидкостей в ручной клади. Еврокомиссия планирует развернуть в аэропортах континента оборудование, способное сканировать содержимое больших контейнеров.

Действующие сейчас правила запрещают провозить в ручной клади бутылки больше 100 мл, с исключениями для лекарств и детского питания.

Устройства, способные искать взрывчатку в больших бутылках, уже установлены в нескольких европейских аэропортах. Их работа уже получила положительную оценку экспертов Еврокомиссии, и теперь ожидается решение Европейской конференции гражданской авиации. После этого снятие ограничений будет делом «ближайших дней».

Однако предстоит решить ещё целый ряд задач — пока что не все европейские терминалы могут позволить себе установку более дорогого оборудования.