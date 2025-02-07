А вы уже заправились? Латвийские АЗС готовятся к отключению от российской энергосети

Представители компании Circle K Latvia сообщили агентству LETA, что в случае перебоев с электроснабжением топливо будет доступно на автономных автозаправочных станциях. Представители Circle K Latvia отмечают, что во время этого перехода возможно возникновение сбоев в подаче электроэнергии, поэтому компания обеспечила работу дизельных генераторов на нескольких автозаправочных станциях в Латвии, где топливо будет доступно даже при отключении электричества.

В сети Circle K в Латвии будут работать шесть автономных автозаправочных станций – в трех местах в Риге, а также в Салдусе, Валмиере и Екабпилсе.

Председатель правления компании Virši-A, работающей под брендом Virši, Янис Виба сообщил агентству LETA, что в случае перебоев с подачей электроэнергии во время синхронизации часть автозаправочных станций Virši продолжит работу без перерыва, поскольку они оснащены генераторами. Кроме того, он добавил, что при необходимости другие автозаправочные станции Virši могут быть оборудованы передвижными генераторами, которые можно будет доставить не позднее чем за три часа. «Мы готовы оперативно реагировать и обеспечивать бесперебойную доступность топлива на определенных станциях даже в сложных условиях», – подчеркнул Виба.

Представители компании Neste Latvija сообщили агентству LETA, что Neste в ходе своей повседневной деятельности следит за спросом на топливо и готова реагировать на потребности общества в любой ситуации. Они также напомнили, что в 2023 году Neste установила электрогенераторы на 31 из 76 автозаправочных станций, обеспечив их наличие в каждом городе Латвии.