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А может и у нас?… В Польше нашли крупнейшие залежи нефти в Европе

Редакция PRESS 22 июля, 2025 10:31

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На побережье Балтийского моря, недалеко от польского города Свиноуйсьце, произошло сенсационное открытие: крупнейшее в истории Польши месторождение нефти! Об этом сообщила компания Central European Petroleum (CEP), владеющая концессией «Волин» и выступающая оператором проекта.

Скважина «Волин-Ист 1» (WE1) уже признана крупнейшим из известных в стране традиционных источников углеводородов, а также одним из самых масштабных открытий на европейском континенте за последние десять лет. По оценкам CEP, в недрах скрываются 22 миллиона тонн нефти и конденсата, а также около 5 миллиардов кубометров товарного газа. И это только начало: вся территория концессии площадью 593 кв. км может таить более 33 миллионов тонн углеводородов и до 27 миллиардов кубов газа!

Польские власти уже называют это открытие историческим прорывом. По словам гендиректора CEP Рольфа Скаара, компания стремится к быстрой и эффективной реализации проекта, что укрепит энергетическую независимость страны. Заместитель госсекретаря и главный геолог Польши Кшиштоф Галош уверен: это может стать новой вехой в геологоразведке, особенно в тех районах, где потенциал ещё только предстоит раскрыть.

И вот здесь поневоле закрадывается мысль… А вдруг и у побережья Латвии нас ждёт свой сюрприз? Кто знает — может, и у нас однажды пробьётся фонтан чёрного золота. Интересно, отвадит ли это Абу Хосама Мери от идеи введения нового налога - на медицину? Или и тогда денег будет не хватать?

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