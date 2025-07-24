Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 24. Июля Завтра: Krista, Kristiana, Kristians, Kristine
Доступность

В Украине второй день идут протесты из-за ситуации с НАБУ

Редакция PRESS 24 июля, 2025 09:59

Мир 0 комментариев

В Киеве и ряде других городов Украины вечером в среду, 23 июля, продолжились акции протеста против закона, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Этот закон был принят Верховной радой 22 июля. Вечером того же дня, несмотря на протесты, его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

23 июля несколько тысяч человек собрались в Киеве, на площади Ивана Франко, недалеко от здания офиса президента Украины, доступ к которому был закрыт после объявления военного положения. Пришедшие требовали защитить украинские антикоррупционные органы от вмешательства и давления. Они скандировали "Позор", "Отменить" и другие подобные лозунги. Некоторые держали плакаты с надписями "12414 - вето!", "Власть=измена", "И снова мы здесь", "Против произвола", "Янукович закончил плохо", "Мой страх - это зашитые уста", "Конец НАБУ и САП - начало эпохи коррупции", "Коррупция аплодирует стоя", "Власть над НАБУ - свобода в цепях" и другие лозунги.

По данным СМИ, аналогичные акции 23 июля прошли также в Запорожье, Харькове, Черновцах, Днепре, Николаеве, Львове и других городах. Сообщается, что их поддержало много молодежи. Кроме того, к протестам присоединились общественные деятели, бывшие военные и бывшие военнопленные.

Принятие и подписание в Украине закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП, вызвало острую критику не только в самой стране, но и со стороны ее международных партнеров.

Так, председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Зеленского "объяснений" в этой связи. "Председательница фон дер Ляйен выразила свои сильные сомнения по поводу последствий этих изменений и попросила правительство Украины об объяснениях", - сообщил пресс-секретарь ЕК 23 июля.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль констатировал, что ограничение независимости украинских антикоррупционных органов "затрудняет путь Украины в ЕС".

22 июля украинские чиновники практически не реагировали на критику. Однако 23 июля Владимир Зеленский заявил, что власть проанализировала "все беспокойства, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано". При  этом глава государства пообещал направить на рассмотрение Верховной рады законопроект, который будет содержать "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 12:30 24.07.2025
Что изменилось в Латвии с июля 2025 года? Обзор новых правил и законов
Bitnews.lv 13 минут назад
Убежища в Риге: бежать некуда. Ни в столице, ни в стране
Bitnews.lv 43 минуты назад
Латвия: эксперт объясняет, что в доме может незаметно излучать радиацию
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: неграждан на госТВ не ждут
Sfera.lv 1 час назад
Польша: главное — манёвры
Sfera.lv 2 часа назад
ЕС: контроль ужесточат в октябре
Sfera.lv 2 часа назад
Буря в Смилтенском крае: ущерб уже превысил 100 тысяч евро
Bitnews.lv 3 часа назад
Демограф: надеяться на превышение рождаемости над смертностью уже не приходится
Bitnews.lv 3 часа назад

«И так было исторически»: латвийский эксперт критикует решение Зеленского

Важно 12:25

Важно 0 комментариев

Решение Украины изменить подчинение антикоррупционных органов в военное время очень рискованное, заявил агентству ЛЕТА аналитик Центра исследований восточноевропейской политики Арманд Астукевич.

Решение Украины изменить подчинение антикоррупционных органов в военное время очень рискованное, заявил агентству ЛЕТА аналитик Центра исследований восточноевропейской политики Арманд Астукевич.

Читать
Загрузка

За что с 1 июля платим по-новому: штрафы, налоги, коммунальные счета?

Выбор редакции 12:17

Выбор редакции 0 комментариев

Началось второе полугодие 2025 года, и оно принесло жителям Латвии несколько существенных изменений в законах и правилах. Они коснулись коммунальной, медицинской, транспортной сфер, а также других областей жизни страны. В новой подборке полезной информации - о наиболее важных нормативах, которые начали действовать с июля...

Началось второе полугодие 2025 года, и оно принесло жителям Латвии несколько существенных изменений в законах и правилах. Они коснулись коммунальной, медицинской, транспортной сфер, а также других областей жизни страны. В новой подборке полезной информации - о наиболее важных нормативах, которые начали действовать с июля...

Читать

Не всё так однозначно: евродепутат Роберт Зиле о поправках к антикоррупционному закону Зеленского

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский и его администрация должны разъяснить общественности противоречивые решения об изменении подчиненности антикоррупционных органов, заявил вице-президент Европейского парламента (ЕП), евродепутат от Латвии Роберт Зиле (Нацблок) в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3.

Президент Украины Владимир Зеленский и его администрация должны разъяснить общественности противоречивые решения об изменении подчиненности антикоррупционных органов, заявил вице-президент Европейского парламента (ЕП), евродепутат от Латвии Роберт Зиле (Нацблок) в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3.

Читать

Невероятное видео: реанимация обезьянки, которую ударило током (ВИДЕО)

Для настроения 12:03

Для настроения 0 комментариев

Невероятно милая история: как сообщается, обезьянка упала на землю без признаков жизни после того, как её ударило током...

Невероятно милая история: как сообщается, обезьянка упала на землю без признаков жизни после того, как её ударило током...

Читать

Их надо выгнать и сэкономим на пособиях: член Нацблока назвал российских пенсионеров в Латвии — паразитами

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Журналист, писатель и член Нацблока (Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK) Имантс Лиепиньш позволил себе на страницах pietiek.com порассуждать о том, что российские пенсионеры в Латвии, оказывается, являются паразитами. И вот почему:

Журналист, писатель и член Нацблока (Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK) Имантс Лиепиньш позволил себе на страницах pietiek.com порассуждать о том, что российские пенсионеры в Латвии, оказывается, являются паразитами. И вот почему:

Читать

Радиация в доме: эксперт назвала предметы повышенной опасности в домашнем обиходе

Важно 11:40

Важно 0 комментариев

Уровень естественного радиационного фона в Латвии не повысился, поскольку у нас нет объектов, которые могли бы его генерировать. Однако естественное излучение, конечно, существует, заявила в программе TV24 директор Центра радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды Даце Шатровска, пишет nra.lv.

Уровень естественного радиационного фона в Латвии не повысился, поскольку у нас нет объектов, которые могли бы его генерировать. Однако естественное излучение, конечно, существует, заявила в программе TV24 директор Центра радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды Даце Шатровска, пишет nra.lv.

Читать

Вернулись из отпуска? Хорошенько спустите воду!

Важно 11:35

Важно 0 комментариев

Лето – пора отпусков. Жители уезжают за границу, живут на дачах, квартиры стоят пустые, удобствами никто не пользуется. И это - раздолье не только для квартирных воров, но и для маленькой бациллы легионеллы, которая затаилась в кранах...О том, откуда ждать заразу и как не попасться в ее сети.

Лето – пора отпусков. Жители уезжают за границу, живут на дачах, квартиры стоят пустые, удобствами никто не пользуется. И это - раздолье не только для квартирных воров, но и для маленькой бациллы легионеллы, которая затаилась в кранах...О том, откуда ждать заразу и как не попасться в ее сети.

Читать