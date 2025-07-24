В Украине второй день идут протесты из-за ситуации с НАБУ

Этот закон был принят Верховной радой 22 июля. Вечером того же дня, несмотря на протесты, его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

23 июля несколько тысяч человек собрались в Киеве, на площади Ивана Франко, недалеко от здания офиса президента Украины, доступ к которому был закрыт после объявления военного положения. Пришедшие требовали защитить украинские антикоррупционные органы от вмешательства и давления. Они скандировали "Позор", "Отменить" и другие подобные лозунги. Некоторые держали плакаты с надписями "12414 - вето!", "Власть=измена", "И снова мы здесь", "Против произвола", "Янукович закончил плохо", "Мой страх - это зашитые уста", "Конец НАБУ и САП - начало эпохи коррупции", "Коррупция аплодирует стоя", "Власть над НАБУ - свобода в цепях" и другие лозунги.

По данным СМИ, аналогичные акции 23 июля прошли также в Запорожье, Харькове, Черновцах, Днепре, Николаеве, Львове и других городах. Сообщается, что их поддержало много молодежи. Кроме того, к протестам присоединились общественные деятели, бывшие военные и бывшие военнопленные.

Принятие и подписание в Украине закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП, вызвало острую критику не только в самой стране, но и со стороны ее международных партнеров.

Так, председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Зеленского "объяснений" в этой связи. "Председательница фон дер Ляйен выразила свои сильные сомнения по поводу последствий этих изменений и попросила правительство Украины об объяснениях", - сообщил пресс-секретарь ЕК 23 июля.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль констатировал, что ограничение независимости украинских антикоррупционных органов "затрудняет путь Украины в ЕС".

22 июля украинские чиновники практически не реагировали на критику. Однако 23 июля Владимир Зеленский заявил, что власть проанализировала "все беспокойства, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано". При этом глава государства пообещал направить на рассмотрение Верховной рады законопроект, который будет содержать "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".