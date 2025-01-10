В трагическом ДТП погибла дирижер Анитра Ниедре

Вентспилсское самоуправление выразило соболезнования семье, коллегам и воспитанникам Ниедре.

Как мы писали ранее, в Талсинском крае микроавтобус столкнулся с грузовиком на Вентспилсском шоссе. Участники хора «Nošu planēta» и вокальной студии вместе с дирижерами направлялись на V Международный конкурс рождественской песни в Даугавпилс. Один человек погиб, 8 пострадали.

Анитра была дирижером хора Вентспилсской музыкальной средней школы «Nošu planēta» и художественным руководителем вокального ансамбля Вентспилсского центра культуры «Mazā prinča planētas».

Под руководством Ниедре женский хор «Venda» завоевал Большую награду в женской хоровой группе в финале конкурса хоров «Koru kari» 26-го Латвийского праздника песни и 17-го праздника танца.

В 2024 году Ниедре получила одну из высших наград страны — Крест признания. В 2023 году вместе с коллегой Рудитисом Талбергсом Ниедре получила высшую награду Вентспилсского городского самоуправления – Большую награду.