«120 м вытянули, как макаронину из супа»: рижане шокированы вандализмом на детских площадках

Пользователь соцсети "Х" искренне возмущен: "В Вецмилгрависе на новой детской площадке снова выкопаны осветительные кабели, а в Болдерае только что построенный забор вокруг площадки проломлен и плакат сорван. Это не только акты вандализма - они отражают более глубокую проблему в обществе. Мы не можем установить везде камеры и все защитить физически. Если нет уважения к общему, какие основы ценностей мы даем будущему поколению? И здесь не место разговору о том, в каком микрорайоне или месте это происходит - на площадках в центре тоже есть вандалы и воры. Недостаточно инвестировать только в инфраструктуру - надо инвестировать и в мышление общества, и в ответственность, чтобы создать город, в котором все чувствуют себя в безопасности и ощущают уважение к себе".

В комментариях пишут, что такие ситуации нередки - кабели воруют, потому что их можно продать, а лекарств от вандализма, увы, не существует. Обсуждают установку видеокамер на детских площадках, которая хотя бы частично решила бы проблему, но стремление портить, ломать и воровать видеокамеры не остановят - таков образ жизни у многих.

- Воры кабеля, что снова случилось? Недавно, накануне праздников, в сельской местности, вытащили кабель из земли, привязали к джипу - и вытащили 120 м как макаронину из супа.

- Инвестировать в мышление ментально больной части общества невозможно. Это пустая трата денег. Бережное отношение к общему имуществу, гордость за ухоженную среду прививается в семье. Да и тогда это должны быть нормальные, здоровые дети, чтобы это понять.

- Меньше камер в Старой Риге и в центре, больше на детских площадках - вот так все просто.

- Ну, если можно воровать чипсы в магазине, хвастаться в интернете и за это ничего не будет, то почему бы не взять электрокабель или детские качели...

- Вецмилгравис, Болдерая - вы знаете, что общего у этих микрорайонов. Там единственным улучшением может быть второй таромат в "Максиме" и автомат по продаже семечек.

- Это никакое не наше общество. Русские бомжи и гопники.

- А потом жалуются, что сливочное масло в магазине за стеклом.

- По-моему, нельзя клеймить ни один район в Риге - в Вецмилгрависе и Болдерае тоже живут замечательные и порядочные люди. Но достаточно пары говнюков, чтобы создать стереотип о районе. К каждым качелям полицейского не приставишь, важно, чтобы сами жители присматривали и вызывали полицию.

- Пустой разговор. Если инвестируют сотни тысяч в объект детской инфраструктуры, установить две камеры за 4000 - это копейки и правильный менеджмент. Увы, дальше схематозных тендеров Рижская дума и Вилнис Кирсис не мыслят.