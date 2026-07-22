Vēl 160 pretendenti ir apstiprinājuši uzaicinājumus.
Pašlaik Rīgas pašvaldības skolu 10. klasēs pašlaik pieejamas aptuveni 176 brīvas vietas. To skaits nemitīgi mainās, jo daļa skolēnu nolemj turpināt mācības citās izglītības iestādēs.
Brīvas vietas ir Rīgas 9., 21., 25., 31., 33., 71., 88., 92., 95., 96. vidusskolā, Rīgas Arkādijas vidusskolā, Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Rīgas Ukraiņu vidusskolā, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā, Rīgas Ostvalda vidusskolā, Rīgas 45. vidusskolas mūzikas virzienā.
Par brīvām uzskata tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu. Uz brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām.
Uzņemšana 10. klasēs uz brīvajām vietām turpinās līdz brīdim, kamēr attiecīgajās izglītības programmās vēl ir pieejamas brīvas vietas.
Kopumā uzaicinājumi nosūtīti 4820 pretendentiem jeb 90% no visiem pretendentiem.
Jau ziņots, ka šogad mācībām Rīgas izglītības iestāžu 10. klasēs pieteikti 5332 skolēni, liecina pašvaldības apkopotā informācija. Kopumā saņemts 41 581 pieteikums jeb vidēji 785 pieteikumi uz vienu izglītības iestādi.
Šogad Rīgā 10. klases plānots atvērt 54 vidusskolās, tostarp sešās valsts ģimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem.
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