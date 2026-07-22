Jauns luksoforu objekts tiek izbūvēts Pērnavas un Vārnu ielas krustojumā, kur ar luksoforiem aprīkos esošo gājēju pāreju pie Vārnu ielas un izbūvēs jaunu regulējamu gājēju pāreju pie Ata ielas.
Tāpat jauns gājēju luksofors tiks uzstādīts Kalpaka bulvāra un Ukrainas Neatkarības ielas krustojumā.
Vienlaikus turpinās būvdarbi Kārļa Ulmaņa gatves un Vienības gatves krustojumā, kur tiek veikta esošā luksoforu objekta pārbūve. Pēc pārbūves krustojumā tiks uzlabota satiksmes organizācija un paaugstināta satiksmes drošība visiem satiksmes dalībniekiem.
Jaunu luksoforu objektu izbūve un esošo objektu modernizācija tiek veikta, lai uzlabotu satiksmes drošību, nodrošinātu drošāku gājēju kustību un efektīvāku satiksmes plūsmas organizāciju. Regulējami krustojumi un gājēju pārejas ļauj drošāk organizēt transportlīdzekļu un gājēju kustību, samazinot ceļu satiksmes negadījumu risku.
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