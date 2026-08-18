Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 9932 cilvēki, norāda robežsardzē.
Savukārt Ķekavas novada pašvaldības pārstāve Vineta Vītoliņa informē, ka, reaģējot uz saņemto informāciju, novada pašvaldības policija otrdienas rītā uz Rīgas apvedceļa starp Daugmales apli un Rīgas HES aizturējusi un nodevusi robežsardzei četrus migrantus.
Migranti, iespējams, ir no Kamerūnas, un nelegāli iekļuvuši Latvijā.
Kā informē Ķekavas novada pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš, šorīt policijā ieradies kāds iedzīvotājs, kas informēja policiju par vairākiem vīriešiem ceļa malā, kuri it kā metušies virsū automašīnai.
Operatīvi reaģējot uz saņemto informāciju, pašvaldības policijas ekipāža devās uz notikuma vietu un, pārmeklējot tuvāko apkaimi, grāvī atrada slēpjamies četrus vīriešus.
Nekavējoties izsaukta Valsts policija un Valsts robežsardze, kurai pēc piekritības nodoti aizturētie.
Pašvaldības policija pateicas iedzīvotājam par sniegto informāciju un aicina iedzīvotājus būt vērīgiem.
Kā vēstīts, valdība līdz šī gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.
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