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Журналистку Рощину запытали насмерть в российском плену: расследование

© Deutsche Welle 4 марта, 2025 14:07

Мир 0 комментариев

На теле украинки Виктории Рощиной были ножевые ранения, она весила до 30 килограммов, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок, говорится в фильме-расследовании "Последнее задание Вики".

Украинскую журналистку Викторию Рощину, попавшую в российский плен летом 2023 года, жестоко пытали, говорится в фильме-расследовании "Последнее задание Вики" издания "Слідство.Інфо", обнародованном в понедельник, 3 марта. На ее теле были ножевые ранения, журналистка весила до 30 килограммов, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок, уточняют украинские расследователи.

Журналисты "Слідство.Інфо" вместе с коллегами из телеканала "Суспільне" и программы "Ґрати", а также с организацией "Репортеры без границ" выяснили, что россияне сначала удерживали Рощину в незаконных местах заключении на оккупированной территории Запорожской области, а затем перевезли в российский Таганрог.

Расследователи получили показания ее сокамерницы о том, что с ней происходило в застенках в Мелитополе и Энергодаре и Таганрогском СИЗО №2: ее пытали, на теле журналистки были раны, с которыми она прибыла после содержания в оккупации. "Я видела на ее теле несколько ножевых ран - точно на руке и ноге. У нее была ножевая рана, свежий шрам между кистью и локтем в мягких тканях. И шрам был где-то сантиметра три", - рассказывает сокамерница. Рощину также пытали и током. "Знаю, что током пытали не один раз. И она не говорила сколько раз, но говорила, что была вся синяя", - вспоминает сокамерница, уточняя, что ток могли подключать Виктории к ушам.

Рощина похудела до 30 кг

"Она постоянно обращалась за помощью. Сначала говорила, что у нее с желудком проблемы, месячных не было все время и температурило. Потом женщины заметили, что она сильно худеет. Вика весила до 30 килограммов. Я ей помогала встать, потому что она была в таком состоянии, что даже головы не могла поднять от подушки. Я сначала поднимала голову, Вика бралась за ручку кровати, и только тогда так могла встать", - вспоминает сокамерница Рощиной.

По ее словам, во время проверки колонии российским омбудсменом Викторию спрятали, а затем перевели на другой этаж в закрытую комнату. Последний раз украинскую журналистку видели 8 сентября 2024 года, когда ее вывели из камеры в неизвестном направлении.

Ранее журналисты "Слідство.Інфо" рассказали о морской пехотинке Инге Чекинде, которую во время обороны Мариуполя вместе с другими защитниками Украины взяли в плен. Инга сидела в том же СИЗО Таганрога, где годом позже находилась Виктория Рощина. Она рассказала, что россияне построили в тюрьме большую печь размером с человека, с помощью которой допрашивают украинских пленных. Тюремщики жестоко пытали женщин, били и принуждали к сексуализированным действиям, добавила она.

Сообщения о смерти журналистки Рощиной в плену РФ

Украинская журналистка-фрилансер Виктория Рощина в августе 2023 года пропала без вести на оккупированной российскими войсками территории Украины. 17 апреля 2024 года семья Рощиной получила письмо от Минобороны РФ с указанием, что журналистку удерживают на территории России.

10 октября 2024 года отец девушки также получил письмо из министерства обороны России, в котором утверждалось, что Виктория умерла 19 сентября 2024 года в российском плену, однако не приводилось никаких подтверждающих документов или подробностей, касающихся обстоятельств ее смерти. На этом фоне независимые эксперты ООН призвали российское правительство немедленно подтвердить такую информацию.

"Считается, что Рощина содержалась в следственном изоляторе в Таганроге без связи с внешним миром. Это место, по словам правозащитников, печально известно применением пыток. Вернувшиеся оттуда задержанные сообщали о пытках электрошоком, жестоких избиениях, сексуальном насилии и отказе в медицинской помощи", - говорится в пресс-релизе ООН.

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