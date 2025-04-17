Жители Кенгарагса в шоке: вместо аллеи деревьев — велосипедная дорожка?

-Кенгарагчане, Рижская дума решила нас лишить последней, защиты - от пыли и шума ж/д

-Жалко деревья, но будет строиться новая шумозащитная стенка на участке от Икшкилес до Вишкю.

-неправда (по крайней мере для жителей с ул. Икшкилес до Янувартов), деньги увели в офшор, и уже давно:

Ниже приводится ссылка, согласно которой ещё в 2019-м году программа «Nekā personīga» сообщала, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало ведомственное расследование в отношении нереализованного проекта строительства защитной стены возле станции Шкиротава в Риге — часть средств за проект оплатило VAS «Latvijas dzelzceļš», однако получившая деньги компания перевела деньги некоторым компаниям в Гонконге. Шло расследование, годами.

-Нафига надо было этот жасмин вырубать? Он там десятилетиями рос. Лучше бы территорию вокруг в порядок привели.

-не только жасмин но и деревья. По ходу дума нас кинула вдвойне, обещали противошумовую стену и насаждения (сообщалось ранее)

...Что в итоге будет строиться, людям до конца так и не понятно, а деревья жалко...