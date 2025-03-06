Ждём сильный ветер и рекордное тепло: погода сегодня

Осадков не ожидается, облачности будет меньше, самый солнечный день будет в Курземе и Земгале.

Максимальная температура воздуха от +6..+10 градусов в западном Курземе и северо-западном Видземе до +11..+14 градусов на остальной территории страны.

Новый рекорд тепла 6 марта возможен по всей стране, за исключением некоторых районов побережья. Самая высокая температура, зарегистрированная в Латвии в этот день, составила +13,8 градуса в 1995 году в Даугавпилсе.

Погода в Риге будет сухой и ветреной, небо постепенно прояснится. Ветер западный, юго-западный, порывы до 16 метров в секунду, воздух прогреется до +13..+14 градусов. Текущий рекорд 6 марта в столице составляет +12,3 градуса, зафиксированный в 1961 году.

Циклон пересекает Скандинавию, а широкий антициклон расположен на юго-востоке Европы. Атмосферное давление на уровне моря в Латвии колеблется от 1002 гектопаскалей в северном Видземе до 1011 гектопаскалей в южном Курземе.

