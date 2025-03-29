Ждать ли роста инфляции в этом году? Прогноз экономиста

Страутиньш пояснил, что в 2024 году инфляция была сравнительно небольшой, но это связано с двух- или трехлетним периодом, когда цены значительно выросли.

"В прошлом году она в самом деле была довольно небольшой, но, так как она последовала 2-3 годам, когда инфляция была высокой и в целом за тот период цены выросли примерно на треть, то восприятие уровня цен, конечно, по-прежнему остается обостренным", - сказал он.

Экономист пояснил, что восприятие цен у людей по-прежнему находится под влиянием предыдущих лет, особенно 2021 и 2022 года. "Период, когда цены были значительно ниже, был довольно недавно - это было еще в 2021 году", - заявил он, отметив, что инфляция начала расти в середине 2021-го и продолжилась в 2022-м.

"В начале 2023 года цены уже во многом стабилизировались, но в умах остался еще предыдущий уровень цен на многие товары, и есть товары, цены на которые продолжают расти", - добавил Страутиньш.