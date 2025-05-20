Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Мая Завтра: Salvis, Selva, Venta
Доступность

Зеленский отверг возможность вывода ВСУ с территорий Украины

© Deutsche Welle 20 мая, 2025 08:32

Мир 0 комментариев

По словам украинского президента, Трамп после разговора с Путиным уверен в готовности Кремля к компромиссам и настаивает на прямых переговорах Киева и Москвы.

Украина не будет выводить войска со своих территорий, заявил президент страны Владимир Зеленский после телефонных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. "Если Россия ставит условия выводить наши войска с нашей земли, значит они не хотят, чтобы война закончилась. Потому что они четко понимают, что Украина не будет этого делать", - заявил Зеленский на брифинге вечером в понедельник, 19 мая.

По словам Владимира Зеленского, его конституционный долг заключается в продолжении обороны страны. "Никаких ультиматумов, никто сдавать свои земли, своих людей, свои дома не будет", - подчеркнул он.

Трамп уверен в готовности РФ к компромиссам

Украинский президент также указал, что Трамп заявил о готовности РФ к компромиссам. Для главы Белого дома важнее всего, чтобы Киев и Москва начали прямые переговоры. При этом сам Зеленский хотел бы увидеть прекращение огня в качестве первого шага к окончанию войны, поскольку тем самым россияне могли продемонстрировать настоящую готовность к мирному урегулированию.

По словам Зеленского, Киев ждет российскую версию меморандума, подписание которого Трамп обсуждал с Путиным. "Меморандум, который будет поддержан всеми или обеими странами, в котором есть и прекращение огня. Пока что для меня это неизвестно. Если Россия предложит этот меморандум, мы сможем сформулировать свое видение", - добавил он.

Украинский президент также сообщил, что после разговора с Путиным Трамп позвонил ему и проинформировал его о содержании переговоров. К звонку присоединили лидеров европейских стран - президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александера Стубба, канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), а также председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Трамп прокомментировал свой разговор с Путиным

Ранее в тот же день Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным. На платформе Truth Social он назвал его "очень хорошим" и заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры, которые должны привести к прекращению огня и окончанию войны. Условия будут обсуждаться обеими сторонами, указал он далее. Трамп также указал, что Ватикан в лице папы римского Льва XIV заинтересован в посредничестве в данных переговорах. РФ стремится после окончания войны возобновить "всеобъемлющую торговлю" с США, и он "согласен" с такими планами, сообщил далее глава Белого дома.

Путин назвал разговор с Трампом "откровенным и содержательным". По его словам, Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре. При этом прекращение огня в Украине возможно после достижения соответствующих договоренностей, указал он. РФ и Украина должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны, считает Путин.

Это третий официально объявленный разговор между президентами США и России. Первый состоялся 12 февраля вскоре после инаугурации Дональда Трампа, второй - 18 марта. В марте в Кремле отмечали, что телефонных контактов между Трампом и Путиным, возможно, было больше, чем тех, о которых объявляли официально.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

А им летать охота! На деньги, который пойдут airBaltic можно поднять демографию Латвии. Но не судьба

Важно 11:21

Важно 0 комментариев

"В начале этого года министр транспорта Каспарс Бришкенс уволил председателя совета директоров «airBaltic» Клавса Васкса и двух членов совета. Затем премьер-министр Эвика Силиня уволила самого Каспара Бришкенса. После этого новый министр транспорта Атис Швинка уволил председателя правления airBaltic Мартина Гауса, - пишет Марис Краутманис в "Неаткариге".  - Официально были использованы другие формулировки – «достигли соглашения о расторжении договора полномочий», «решили заменить», «отстранили от должности», но суть осталась прежней – те, кто занимает более высокие должности в политической иерархии, избавились от балласта, который стал совершенно непопулярным в обществе – совет «airBaltic», Бришкенс и Гаус были выброшены как мешки с песком из воздушного шара, чтобы остальные пассажиры могли продолжить полет.

"В начале этого года министр транспорта Каспарс Бришкенс уволил председателя совета директоров «airBaltic» Клавса Васкса и двух членов совета. Затем премьер-министр Эвика Силиня уволила самого Каспара Бришкенса. После этого новый министр транспорта Атис Швинка уволил председателя правления airBaltic Мартина Гауса, - пишет Марис Краутманис в "Неаткариге".  - Официально были использованы другие формулировки – «достигли соглашения о расторжении договора полномочий», «решили заменить», «отстранили от должности», но суть осталась прежней – те, кто занимает более высокие должности в политической иерархии, избавились от балласта, который стал совершенно непопулярным в обществе – совет «airBaltic», Бришкенс и Гаус были выброшены как мешки с песком из воздушного шара, чтобы остальные пассажиры могли продолжить полет.

Читать
Загрузка

Для нового сериала про Гарри Поттер» строят город за £1 млрд: актерам предстоит там жить несколько лет

История и культура 11:21

История и культура 0 комментариев

Новый сериал о Гарри Поттере снимут в новом мини-городе за £1 миллиард — со школой и медицинским центром.

Новый сериал о Гарри Поттере снимут в новом мини-городе за £1 миллиард — со школой и медицинским центром.

Читать

С советской властью тоже было «сотрудничество»? Слова Силини снова вызвали волну негодования

Выбор редакции 11:09

Выбор редакции 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня в воскресенье приняла участие в церемонии интронизации нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане. Первая общая аудиенция нового понтифика запланирована на среду, 21 мая, а 24 мая он встретится с членами Римской курии — высшими должностными лицами Ватикана.

Премьер-министр Эвика Силиня в воскресенье приняла участие в церемонии интронизации нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане. Первая общая аудиенция нового понтифика запланирована на среду, 21 мая, а 24 мая он встретится с членами Римской курии — высшими должностными лицами Ватикана.

Читать

Экономист: Латвию официально признали богатой страной. Где?..

Важно 11:06

Важно 0 комментариев

Вступление Латвии в ЕС дал огромный толчок развитию экономики. В том числе потому, что инвесторы поверили в будущее страны, которая с тех пор проделала большой путь и вошла в число богатых государств, сказала экономист Инна Штейнбука в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4. Она подчеркнула: представление о том, что Латвия бедна — неверное, хотя «всегда хочется быть еще лучше, еще богаче».

Вступление Латвии в ЕС дал огромный толчок развитию экономики. В том числе потому, что инвесторы поверили в будущее страны, которая с тех пор проделала большой путь и вошла в число богатых государств, сказала экономист Инна Штейнбука в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4. Она подчеркнула: представление о том, что Латвия бедна — неверное, хотя «всегда хочется быть еще лучше, еще богаче».

Читать

«Зашёл и просто завис»: Департамент миграции удивил необычным дизайнерским решением (ФОТО)

Для настроения 10:58

Для настроения 0 комментариев

На платформе Facebook опубликована фотография, на которой показано, как обустроена зона ожидания в Департаменте по делам гражданства и миграции.

На платформе Facebook опубликована фотография, на которой показано, как обустроена зона ожидания в Департаменте по делам гражданства и миграции.

Читать

«Лишить доступа к деньгам, технологиям и дружбе»: Браже о санкциях, если Россия не согласится на перемирие

Важно 10:56

Важно 0 комментариев

Если Россия не согласится на перемирие, ее следует лишить доступа к деньгам, технологиям и дружбе с помощью санкций, заявила в понедельник журналистам министр иностранных дел Латвии Байба Браже после встречи с министром иностранных дел и вице-премьером Молдовы Михаем Попшоем.

Если Россия не согласится на перемирие, ее следует лишить доступа к деньгам, технологиям и дружбе с помощью санкций, заявила в понедельник журналистам министр иностранных дел Латвии Байба Браже после встречи с министром иностранных дел и вице-премьером Молдовы Михаем Попшоем.

Читать

Спустя две недели поисков в Даугаве удалось найти тело Яниса Гайлитиса

Выбор редакции 10:55

Выбор редакции 0 комментариев

Тело упавшего с лодки в Даугаву на Румбуле водителя неотложки Яниса Гайлитиса нашли 19 мая, спустя более двух недель поисков. Это подтвердила сестра жены Яниса Лаума Спрога-Янковича.

Тело упавшего с лодки в Даугаву на Румбуле водителя неотложки Яниса Гайлитиса нашли 19 мая, спустя более двух недель поисков. Это подтвердила сестра жены Яниса Лаума Спрога-Янковича.

Читать