Здоровье Филиппа Киркорова стремительно ухудшается: ему грозит ампутация руки

Сообщается, что звезда сцены обратился за медицинской помощью, когда заметил, что рана не заживает. После осмотра его госпитализировали. Первоначально публично сообщалось, что артист обжег руку и врачи пытаются стабилизировать его состояние, но теперь становится ясно, что ситуация гораздо серьезнее.

По словам врачей, у Киркорова есть риск сепсиса — опасного заражения крови, которое может привести даже к ампутации конечности. Его здоровье осложняется и хроническим заболеванием — певец много лет болеет сахарным диабетом, из-за чего его организму сложно бороться с инфекциями, а после ожога у него диагностировали бурсит — болезненное воспаление суставов, которое распространилось на руку.

За последние годы Киркоров не раз публично демонстрировал кардинальные изменения своей внешности, и признавался, что не раз ложился под нож хирурга ради красоты — от подтяжек лица до других процедур по улучшению фигуры. Не исключено, что именно эти вмешательства повлияли на его общее состояние здоровья и риск осложнений.