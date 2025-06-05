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Здоровье Филиппа Киркорова стремительно ухудшается: ему грозит ампутация руки

Редакция PRESS 5 июня, 2025 08:17

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58-летний артист эстрады Филипп Киркоров долгое время находился под наблюдением врачей, сообщает nra.lv со ссылкой на «lrytas.lt».

Сообщается, что звезда сцены обратился за медицинской помощью, когда заметил, что рана не заживает. После осмотра его госпитализировали. Первоначально публично сообщалось, что артист обжег руку и врачи пытаются стабилизировать его состояние, но теперь становится ясно, что ситуация гораздо серьезнее.

По словам врачей, у Киркорова есть риск сепсиса — опасного заражения крови, которое может привести даже к ампутации конечности. Его здоровье осложняется и хроническим заболеванием — певец много лет болеет сахарным диабетом, из-за чего его организму сложно бороться с инфекциями, а после ожога у него диагностировали бурсит — болезненное воспаление суставов, которое распространилось на руку.

За последние годы Киркоров не раз публично демонстрировал кардинальные изменения своей внешности, и признавался, что не раз ложился под нож хирурга ради красоты — от подтяжек лица до других процедур по улучшению фигуры. Не исключено, что именно эти вмешательства повлияли на его общее состояние здоровья и риск осложнений.

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