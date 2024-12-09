Заряжают пушки — снежные! Лыжный сезон на латвийских трассах надеются начать к Рождеству

В Жагаркалнсе сейчас искусственным снегом покрыто примерно 10% трассы. Представитель ООО "Ozolkalna serviss" Лига Рокпелне сообщила, что и в Озолкалнсе произведено несколько тестовых запусков снежной пушки.

По словам Рокпелне, для запуска всех снежных пушек температура воздуха должна быть постоянно ниже -4... -5 градусов.

"Была надежда, что мы сможем начать сезон перед Рождеством, но, исходя из прогнозов погоды, есть сомнения в том, что это произойдет. К сожалению, на данный момент точную дату назвать не смогу", - сказала Рокпелне.

Представители Жагаркалнса выражают надежду, что новый сезон все же получится начать на Рождество, но и они признают, что это зависит от погоды.

Рокпелне рассказала, что этот сезон рискует начаться относительно поздно, в то время как, например, в прошлом году на Озолкалнсе уже в начале декабря катание на лыжах шло полным ходом.

Как сообщалось, и в нынешнем сезоне на Озолкансе и Жагаркалнсе планируется по выходным предлагать посетителям общие билеты на подъемники. Между двумя трассами будет курсировать автобус для лыжников.