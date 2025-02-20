Запрос на Черчилля в Европе очевиден: Виктор Шендерович

-Мне кажется, что открытое хамство, которое демонстрирует сегодня Трамп по отношению к Украине и Европе, может дать некоторый обратный - вполне позитивный - эффект.

И дать его, как говорится, в обозримом будущем.

Потому что происходящее в эти дни уж слишком брутально и бесстыже, а мир всё-таки состоит не только из жлобов и трусов.

Запрос на Черчилля в Европе очевиден, и запрос острый, а спрос обычно рождает предложение.

Девелоперы должны быть в курсе.