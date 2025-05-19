«Закрыл двери и уехал. Я осталась на остановке»: женщина зла на бездействие Rīgas satiksme

Женщина не скрывает, что она очень зла — чем чаще она пользуется общественным транспортом, тем больше замечает недочётов со стороны предприятия "Rīgas satiksme".

«Сегодня я стояла на остановке, а точнее — на конечной остановке на улице Абренес. В 16:50 подъехал автобус №50, остановился, открыл двери, водитель остался сидеть за рулём, затем закрыл двери и уехал. Я осталась на остановке», — пишет Дайга в социальной сети Facebook.

Женщина передвигается на электрической инвалидной коляске, но у старого автобуса не было выдвижной платформы — она была только откидная, которую нужно вручную разложить. Водитель, по её словам, даже не вышел из автобуса, чтобы это сделать.

И это не единственный случай, когда женщина не смогла попасть в автобус: «Утром, в 9:17, на остановке у RP SIA “Rīgas satiksme”, на маршруте №63 тоже был старый автобус с вручную откидываемой платформой. Там водитель её открыл, но не опустил и не наклонил автобус. Мне удалось заехать и выехать, но с испугом — когда передние колёса инвалидной коляски (весом около 180 кг) поднялись вверх. Неприятное ощущение».

Подобные случаи происходили и раньше: «Неделю назад, 8 мая, на той же остановке SIA “Rīgas satiksme” в 12:29 подъехал автобус №13. У автобуса должна была быть выдвижная платформа — отверстие под неё было, но самой платформы не было. На этот раз попался очень доброжелательный водитель, который даже предложил как-то затащить меня в автобус вместе с коляской. Это, конечно, мило, но миссия невозможная».

Под публикацией Дайги также появился комментарий от «Rīgas satiksme». Он лаконичен и больше похож на ответ автоответчика, которым управляет искусственный интеллект:

«Добрый день! Спасибо за сообщение — такой ситуации определённо не должно быть. Мы зафиксировали информацию и передадим её ответственным коллегам для проверки. Приносим искренние извинения за случившееся!»