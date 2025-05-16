За высказывание о смерти Айзсилниеце Голубева выгнали из партии «Новое единство»

Напомним, Голубев написал в Твиттере, что "каждый мертвый гомеопат - чистая польза для общества". Этот и другие комментарии были размещены в соцсетях под сообщением о смерти Айзсилниеце, которая была в том числе гомеопатом.

"Новое единство" рассмотрело этот случай на комиссии по этике и партия пришла к выводу, что Голубев должен быть исключен из из их рядов. Решение было единогласным, и с 14 мая Голубев больше не является членом партии.

До того, как стать президентом ассоциации в 2018 году, Айзсилниеце занимала должность вице-президента организации. Она также активно работала над проектами Всемирной организации здравоохранения, изучала основы общественного здравоохранения в Швеции и Швейцарии и получила степень магистра наук в области здравоохранения в Лондонском университете в США.

Архив агентства LETA свидетельствует, что в 2003 году Айзсилниеце была советником тогдашнего министра здравоохранения Ингриды Цирцене и в том же году была назначена председателем Совета Государственного агентства по лекарственным средствам.

Она также была председателем правления неправительственной организации «Проекты здоровья для Латвии», активисткой экологического движения, лидером группы единомышленников «За чистые леса», а также автором и организатором идеи Большой толоки.

Латвийская ассоциация медсестер отмечает, что Айзсилниеце внесла большой вклад в развитие системы здравоохранения и укрепление профессиональной среды врачей.