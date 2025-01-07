За такую мелочь штраф в 200 евро? Отсутствие наклейки в нужном месте обходится дорого

«После визита полиции мы сразу устранили этот недостаток и отправили подтверждение. Сегодня состоялось слушание, и за отсутствие наклейки нам выписали штраф в размере 200 евро. Сумма оказалась "небольшой", потому что мы признали свою вину, оперативно исправили нарушение, а ранее у нас не было других правонарушений.

Хотелось бы понять, действительно ли такое суровое наказание предусмотрено за подобное нарушение, тем более что курение в помещениях законом запрещено уже много лет. Неужели за такие мелочи нас так строго наказывают? Я считаю, это несправедливо!», – возмущается женщина.