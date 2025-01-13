За сетью распространения нелегальных сигарет в Лудзе стоит влиятельный латгальский предприниматель

В ходе обыска в Лудзе было обнаружено огромное производственное помещение с оборудованием и сырьем. Там были задержаны 25 украинцев, занимавшихся изготовлением сигарет.

Было конфисковано 300 миллионов сигарет и 47 тонн измельченных табачных листьев. Хотя полиция не называет имя предполагаемого лидера группировки, программе Латвийского телевидения "De facto" известно, что это влиятельный латгальский предприниматель Элмарс Лайзанс.

Его законный бизнес связан с сельским хозяйством, грузовыми перевозками и недвижимостью. Хотя, судя по всему, Лайзанс не жаждет публичности, два года назад он с радостью сфотографировался на мероприятии в Резекне. Лайзанса представили гостям как мецената нового выставочного зала.

На торжественном открытии выставочного зала присутствовали несколько ведущих работников предприятий Лайзанса, которые являются фигурантами уголовных расследований. Один из них - Янис Пурниньш.

В 2022 году в компании Пурниньша были обнаружены деньги подозрительного происхождения.

Неожиданная удача улыбнулась сотрудникам правоохранительных органов два года назад в доме на улице Сколас в Риге. Во время ремонта здания жильцы обнаружили в подвале два сейфа с наличными деньгами. В ходе расследования было установлено, что эти комнаты были соединены с соседним объектом Лайзанса потайным ходом.

В декабре суд постановил, что деньги, найденные в сейфах, были получены преступным путем, однако приговор был обжалован.

(Lsm.lv)