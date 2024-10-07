Z-истерика? Латгалию разрисовали символами поддержки российской войны в Украине

В воскресенье, 29 сентября, полиция получила информацию о том, что в Ругайской волости Балвского края на участке автодороги P47 Рудуки-Медни на два дорожных знака, отражающих защитный барьер дороги, зеленой краской нанесены буквы "Z".

В среду, 2 октября, должностные лица Госполиции зафиксировали, что в Даугавпилсе на дереве на обочине дороги нарисована черная буква "Z".

А в воскресенье, 6 октября, сотрудники полиции обнаружили символ "Z" на стене заброшенного здания в Аугшдаугавском крае.

Госполиция поясняет, что в этих случаях усматривается использование в публичном месте символики, восхваляющей военную агрессию. Во всех случаях начат административный процесс.