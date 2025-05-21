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«Язык врага надо знать»! В сети продолжают спорить — надо учить русский или нет (1)

Редакция PRESS 21 мая, 2025 07:30

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В латышском сегменте социальных сетей тоже обсуждают отказ от изучения в школах русского языка, как второго иностранного. Тлолько тут, в основном, довольны этим решением. Встречаются и иные мнения. Ваот что, например, пишет в чате пользователь Аннина Золото.

"У меня возникает теоретический вопрос, наверняка неуместный, поскольку я не Анна Берзиня. Но теоретически, если бы русский язык вообще не преподавали в школах, это был бы хороший сценарий. Все будут довольны. А через 20 лет как БЗС (Бюро защиты Сатверстме, прим. ред.) и СГБ будут полноценно выполнять свои функции? Как разведка будет получать и понимать информацию? Язык можно запретить, можно не учить, но агрессивного соседа с глобуса за 9 морей не унесешь. Как тогда будут работать спецслужбы через 20 лет, ведь тогда вырастет поколение, которое не выучит язык?

Язык врага нужно знать, иначе как разведчики узнают о планах потенциального агрессора в отношении нашей безопасности? Как специалисты будут изучать события в восточной соседней стране, чтобы анализировать и прогнозировать геополитические события, которые могут нас затронуть? Как будет вестись пропаганда в СМИ, какой тон будет задавать Балтийские страны? Если никто не будет знать их языка? Будут заказывать услуги переводчиков из-за границы?"

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