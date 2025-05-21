"У меня возникает теоретический вопрос, наверняка неуместный, поскольку я не Анна Берзиня. Но теоретически, если бы русский язык вообще не преподавали в школах, это был бы хороший сценарий. Все будут довольны. А через 20 лет как БЗС (Бюро защиты Сатверстме, прим. ред.) и СГБ будут полноценно выполнять свои функции? Как разведка будет получать и понимать информацию? Язык можно запретить, можно не учить, но агрессивного соседа с глобуса за 9 морей не унесешь. Как тогда будут работать спецслужбы через 20 лет, ведь тогда вырастет поколение, которое не выучит язык?

Язык врага нужно знать, иначе как разведчики узнают о планах потенциального агрессора в отношении нашей безопасности? Как специалисты будут изучать события в восточной соседней стране, чтобы анализировать и прогнозировать геополитические события, которые могут нас затронуть? Как будет вестись пропаганда в СМИ, какой тон будет задавать Балтийские страны? Если никто не будет знать их языка? Будут заказывать услуги переводчиков из-за границы?"