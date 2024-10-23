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«Яшкинскийрайон.рф»: NEPLP заблокировал еще 17 сайтов с российской пропагандой (1)

© LETA 23 октября, 2024 14:35

Новости Латвии 1 комментариев

Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) закрыл доступ к 17 российским пропагандистским порталам, говорится в сообщении официального издания "Латвияс Вестнесис", пишет ЛЕТА.

Закрыт доступ к сайту "topcor.ru", который распространяет искаженную и ложную информацию о событиях в мире, в том числе о войне на Украине, оправдывая вторжение России в Украину и присоединение части Украины к России, а также публикует информацию, направленую против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.

Также закрыт доступ к сайту «russkie.org», который распространяет искаженную и тенденциозную информацию о событиях в России и мире, подчеркивая, например, «особую» роль России и русского языка. Он также размещает российскую пропагандистскую информацию о событиях в России и мире, отражает предвзятые и односторонние события на Украине, оправдывает агрессию России, поясняет NEPLP.

Отныне в Латвии не будут доступны сайты «Яшкинскийрайон.рф», «dagpravda.ru», «otr-online.ru», «sevkavportal.ru», «nur-05.ru», «nikatv.ru», «informugra.ru» ", "edinstvo-news.ru", "gubtrk.ru" и "епохагероев.рф".

Также был запрещен доступ к сайтам «overclockers.ru», «grozny.tv», «yakutia-daily.ru», «riamo.ru» и «героиспецоперации.рф».

По всем этим веб-сайтам совет получил письмо от другого компетентного государственного органа. После проведения проверок совет принял решение ограничить доступ к этим веб-сайтам, запретив доступ к их доменным именам или адресам интернет-протокола, а также к их дублирующим зеркальным страницам.

Согласно решениям NEPLP, коммерсанты, предоставляющие услуги доступа в интернет, должны немедленно запретить доступ к веб-сайтам и их доменным именам, направляя своих пользователей к информационному сообщению «nelegalssaturs.lv».

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