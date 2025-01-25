«Я ничего не употреблял, честно!»: курьер не смог объяснить, откуда у него шприц и белый порошок

Водитель, который работает курьером по доставке еды, не смог объяснить, как он попал на улицу Вишкю и почему припарковался на проезжей части прямо под знаком.

На вопрос полицейских, не употреблял ли курьер запрещенные вещества, он ответил отрицательно: "Я ничего не употреблял, честно говорю!". Однако ответ стражей порядка не убедил, и водителя попросили выйти из машины.

В момент, когда сотрудникам Рижской муниципальной полиции уже казалось, что, возможно, 31-летний доставщик еды просто слишком много работал и устал, в кармане его пуховика они нащупали странный предмет, оказавшийся шприцем. Как этот предмет оказался в его кармане, мужчина не помнит.

При проверке салона автомашины в ней обнаружилось несколько упаковок с белым порошком.

Мужчина не проявлял никаких признаков агрессии, и его посадили в оперативный транспорт, пока не приехали сотрудники Госполиции, которые занялись этим делом и выясняют обстоятельства случившегося.

(Иллюстративное фото.)